Coca-Cola Bandeirantes abre vagas para níveis fundamental, médio e superior em Trindade

Oportunidades são para áreas técnicas, operacionais e de supervisão

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2025

Coca-Cola Bandeirantes, em Trindade. (Foto: Divulgação)

A Coca-Cola Bandeirantes, responsável pela fabricação dos produtos da marca nos estados de Goiás e Tocantins, está com diversas vagas de emprego abertas em Trindade.

As oportunidades são para áreas técnicas, operacionais e de supervisão. Para algumas funções, é exigida formação específica e experiência na indústria.

Os interessados podem enviar o currículo de forma online, por meio do endereço eletrônico bandrh@rebic.com.br.

Há vagas para a função de Operador de Xaroparia, sendo necessário ensino médio completo. É desejável nível técnico em Engenharia de Alimentos, Química, Engenharia de Produção ou áreas afins, além de experiência na área industrial.

Para o cargo de Supervisor de Asseguração da Qualidade – Sopro, é exigido ensino superior completo em Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química Industrial, Engenharia de Produção ou áreas afins, além de experiência na área de sopro de garrafas PET e PEAD para produção de bebidas carbonatadas e saneantes.

Entre os requisitos desejáveis estão: conhecimento em processos de produção de bebidas carbonatadas e saneantes; domínio do sistema SAP/R3, módulos de Produção (PP) e Qualidade (QM); conhecimentos em sistemas de qualidade e segurança (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14000 e OHSAS 18000); ferramentas da qualidade (BPF, 5S e APPCC); noções de FSSC 22000; além da realização de análise sensorial de produtos.

Outra oportunidade é para Supervisor de Asseguração da Qualidade, que exige ensino superior completo em Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química Industrial, Engenharia de Produção ou áreas afins; experiência na produção de bebidas carbonatadas e não carbonatadas (sucos cartonados), com foco na área de processos.

É desejável conhecimento no sistema SAP/R3, módulos de Produção (PP) e Qualidade (QM), além de conhecimentos em sistemas de qualidade e segurança (ISO 9001, 5S e APPCC), BPF e noções de FSSC 22000.

Médico do Trabalho

Para o cargo de Médico do Trabalho, o candidato deve possuir ensino superior completo em Medicina e especialização em Medicina do Trabalho, com RQE registrado no CRM. Também é desejável conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária, além de disponibilidade de horário das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Assistente de Asseguração da Qualidade

Para esta função, é necessário estar cursando ensino superior em Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química Industrial, Engenharia de Produção ou áreas afins, além de experiência em atividades operacionais, preferencialmente com controle de vasilhames, e capacidade para trabalhar com ferramentas de controle de estoque e auditoria.

Supervisor de Produção

A vaga exige ensino superior completo em Engenharia de Produção, Administração, Química ou áreas afins; conhecimento em processos produtivos, indicadores industriais e ferramentas da qualidade (5S, Kaizen, PDCA, entre outras); habilidade em gestão de pessoas e tomada de decisão, além de disponibilidade para atuar em turnos.

Motorista Entregador de Vendas (Trindade e Aparecida de Goiânia)

É necessário ensino fundamental incompleto ou alfabetização, CNH categoria D, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário.

Repositor (Trindade e Aparecida de Goiânia)

Para esta função, é exigido ensino médio completo, CNH categoria A e possuir motocicleta. Experiência não é obrigatória, mas é necessária disponibilidade de horário.

Técnico de Segurança do Trabalho

O cargo exige curso técnico em Segurança do Trabalho, conhecimento nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, legislação específica em segurança e medicina do trabalho, CNH categoria AB, experiência na função e disponibilidade de horário e para viagens.

Consultor de Vendas

É necessário ensino médio completo, possuir motocicleta, CNH categoria A e experiência na área de vendas.

Ajudante de Motorista (Trindade e Aparecida de Goiânia)

O candidato deve ter ensino fundamental incompleto ou ser alfabetizado. Experiência não é obrigatória, mas é exigida disponibilidade de horário.

Auxiliar de Depósito

Para a vaga, é necessário ensino fundamental incompleto ou alfabetização. Experiência não é obrigatória, sendo exigida disponibilidade de horário.

Eletricista de Veículos

A oportunidade é para candidatos com ensino fundamental completo e experiência na função.

Estoquista PCD

Por fim, a vaga de Estoquista PCD exige ensino médio completo, experiência na função e conhecimentos básicos em Excel.

