Programa da Coca Cola que capacita jovens de 16 a 25 anos para o mercado de trabalho está com inscrições abertas

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) abriu inscrições para o Coletivo Online, versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem. O intuito do programa é capacitar e conectar jovens de 16 a 25 anos, moradores de comunidade de baixa renda, com oportunidades no mercado de trabalho.

Além da idade, outro requisito para participar do programa é estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As inscrições vão até o dia 07 de novembro ou enquanto houver vagas disponíveis pelo seguinte link.

Os inscritos terão o prazo de cinco semanas para concluir o programa de capacitação. As aulas são focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

Ao concluir as aulas, os participantes receberão um certificado de conclusão do curso. A partir daí os jovens poderão se candidatar na comunidade de vagas do programa que conta com mais de 400 empresas parceiras.