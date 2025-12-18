Rodovia de Goiás entra para o ranking das 10 melhores do Brasil, aponta CNT
Levantamento revelou melhora nas estradas brasileiras em comparação a 2023
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), divulgada na quarta-feira (17), indicou que uma rodovia de Goiás entrou para o ranking das 10 melhores do Brasil.
O levantamento, denominado CNT Rodovias, revelou que as condições das estradas brasileiras apresentaram melhora em comparação ao ano de 2023. No total, foram analisados 14.197 quilômetros de rodovias pavimentadas em todas as regiões do país.
Na listagem, a única representante de Goiás é a BR-050 — antiga Anhanguera — no trecho entre as cidades de Cristalina e Cumari.
Do total avaliado, 38% da malha rodoviária foi considerada ótima ou boa. No ano anterior, apenas 33% havia recebido essa classificação.
Em relação aos trechos considerados ruins ou péssimos, a porcentagem caiu de 26,6% para 19,1%.
Ainda de acordo com o relatório, as rodovias concedidas à iniciativa privada apresentaram desempenho superior às de gestão pública. Conforme a pesquisa, 64,4% das estradas públicas possuem algum problema no pavimento, o que pode elevar os custos operacionais em até 35,8%.
Quando comparadas às rodovias concedidas, esse índice cai para 34,4%, com impacto médio de 18,4% nos custos.
Veja o ranking:
- SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP)
Trecho: Presidente Epitácio – Ourinhos | Concedida
- RJ-124 – Via Lagos (SP)
Trecho: Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | Concedida
- SP-348 – Rodovia dos Bandeirantes (SP)
Trecho: Cordeirópolis – São Paulo | Concedida
- SP-225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP)
Trecho: Itirapina – Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida
- SP-320 – Rodovia Euclides da Cunha (SP)
Trecho: Rubinéia – Mirassol | Gestão pública
- BR-050 – Antiga Anhanguera (MG)
Trecho: Araguari – Delta | Concedida
- SP-070 – Ayrton Senna / Carvalho Pinto (SP)
Trecho: Taubaté – Guarulhos | Concedida
- SP-021 – Rodoanel Mário Covas (SP)
Trecho: Arujá – São Paulo | Concedida
- SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP)
Trecho: São Paulo – Itapetininga | Concedida
- BR-050 – Antiga Anhanguera (GO)
Trecho: Cristalina – Cumari | Concedida
