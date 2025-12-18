Rodovia de Goiás entra para o ranking das 10 melhores do Brasil, aponta CNT

Levantamento revelou melhora nas estradas brasileiras em comparação a 2023

18 de dezembro de 2025

Imagem mostra Trecho da BR-050 no Triângulo Mineiro. (Foto: Divulgação/ Ministério dos Transportes)

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), divulgada na quarta-feira (17), indicou que uma rodovia de Goiás entrou para o ranking das 10 melhores do Brasil.

O levantamento, denominado CNT Rodovias, revelou que as condições das estradas brasileiras apresentaram melhora em comparação ao ano de 2023. No total, foram analisados 14.197 quilômetros de rodovias pavimentadas em todas as regiões do país.

Na listagem, a única representante de Goiás é a BR-050 — antiga Anhanguera — no trecho entre as cidades de Cristalina e Cumari.

Do total avaliado, 38% da malha rodoviária foi considerada ótima ou boa. No ano anterior, apenas 33% havia recebido essa classificação.

Em relação aos trechos considerados ruins ou péssimos, a porcentagem caiu de 26,6% para 19,1%.

Ainda de acordo com o relatório, as rodovias concedidas à iniciativa privada apresentaram desempenho superior às de gestão pública. Conforme a pesquisa, 64,4% das estradas públicas possuem algum problema no pavimento, o que pode elevar os custos operacionais em até 35,8%.

Quando comparadas às rodovias concedidas, esse índice cai para 34,4%, com impacto médio de 18,4% nos custos.

Veja o ranking:

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP)

Trecho: Presidente Epitácio – Ourinhos | Concedida

Trecho: Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | Concedida

Trecho: Cordeirópolis – São Paulo | Concedida

Trecho: Itirapina – Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida

Trecho: Rubinéia – Mirassol | Gestão pública

Trecho: Araguari – Delta | Concedida

Trecho: Taubaté – Guarulhos | Concedida

Trecho: Arujá – São Paulo | Concedida

Trecho: São Paulo – Itapetininga | Concedida

Trecho: Cristalina – Cumari | Concedida

