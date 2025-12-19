Vice-diretora de escola municipal de Aparecida de Goiânia também estaria envolvida em esquema de desvio de merenda

Em entrevista ao Portal 6, comandante de operação deu mais detalhes a respeito de prisões que chocaram a cidade

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Vídeo registrou ação de suspeitas em escola de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 apurou novas informações a respeito da prisão da diretora e servidoras da Escola Municipal Wilsonina de Fátima, em Aparecida de Goiânia, suspeitas de integrarem um esquema de desvio de merenda escolar da unidade de ensino.

À reportagem, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Inspetor Milton Sobral, revelou que, no total, foram realizadas quatro prisões na tarde desta quinta-feira (18).

Na ocasião, foram detidas a diretora, uma auxiliar de limpeza comissionada e uma que era de empresa terceirizada. Porém, a vice-diretora da escola também estava envolvida no esquema.

“Conforme é possível ver nas imagens, existe a suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas. Porém, como era o horário da troca de turnos, muitas das suspeitas já tinham ido embora”, explicou.

O Inspetor também afirmou que, conforme as informações colhidas, as ordens para pegar os produtos teria partido da própria diretora da unidade.

Segundo as investigadas, o pedido teria sido feito para que esses itens fossem descartados, pois estariam próximos da data de vencimento. Porém, Milton ressaltou que essa versão apresenta irregularidades.

“Não é só pegar os produtos e sair com eles. Existe um protocolo que deve ser seguido, pois os itens próximos de vencer devem ser encaminhados à Secretaria de Educação, que dará o destino correto aos produtos”, detalhou.

Além disso, o Inspetor da GCM reforçou que a denúncia recebida pelas autoridades também apontavam que os produtos eram desviados para que pudessem ser comercializados.

Investigações continuam

Por fim, Milton afirmou que, no momento da abordagem, foram encontrados cerca de 70 litros de leite, que estavam sendo colocados em um carro.

“Agora, a Polícia Civil (PC) deve dar continuidade às investigações, para descobrir se era uma ação isolada da diretoria ou se isso fazia parte de um grupo maior, e que crimes elas devem responder”, concluiu.

O Portal 6 tentou contato com a 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, para dar continuidade às apurações, porém não obteve um retorno até o fechamento da matéria.

