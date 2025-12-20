Após segunda ação mais letal da história, SP lança nova Operação Verão no litoral

Distribuição do efetivo prioriza a Baixada Santista, que recebe 2.800 agentes, enquanto o litoral norte conta com o reforço de 861 policiais

Folhapress - 20 de dezembro de 2025

Vista aérea de São Paulo. (Foto: Prefeitura de São Paulo)

O governo de São Paulo anunciou neste sábado (20), em Bertioga, o início da Operação Verão Integrada, que articula segurança pública, saúde, mobilidade e defesa civil. A expectativa é de que o litoral paulista receba 16,7 milhões de visitantes neste verão.

A última Operação Verão, que aconteceu de dezembro de 2023 a abril de 2024, deixou o saldo de 56 pessoas mortas na Baixada Santista, sendo a segunda ação mais letal da história da polícia de São Paulo atrás apenas do massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos durante a invasão da Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992.

Ao todo, o investimento anunciado para as ações diretas de reforço é de R$ 55 milhões.

O pilar da operação é a segurança. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), esta é a maior mobilização da história do estado para o período, contando com 4.075 policiais militares e 436 viaturas adicionais. A distribuição do efetivo prioriza a Baixada Santista, que recebe 2.800 agentes, enquanto o litoral norte conta com o reforço de 861 policiais.

Treze municípios das costas sul e norte estão integrados ao Muralha Paulista, sistema de monitoramento com 1.700 câmeras, equipadas com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.

“Então, quem pratica um crime no Guarujá, por exemplo, e vai para outra cidade estará sendo monitorado pela polícia”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves. Além do patrulhamento terrestre, a orla será vigiada por sete drones e três aeronaves.

O policiamento especializado também foi mobilizado, incluindo as unidades de Choque, Ambiental e Rodoviário. Para agilizar o atendimento de ocorrências criminais, a Polícia Civil ampliou o número de vagas para jornadas extraordinárias e disponibilizou delegacias volantes.

Além do investimento no efetivo, segundo o governo estadual, houve incremento na distribuição de água e o tratamento de esgoto com aplicação de R$ 2 bilhões neste ano pela Sabesp para melhorar o saneamento para moradores e turistas.

Estamos fazendo uma Operação Verão um pouco diferente esse ano. Vamos reforçar o atendimento em saúde repassando recursos aos municípios, além de um trabalho amplo nas estradas e travessias litorâneas. O turista que vier para cá pode ter certeza que vai desfrutar do melhor do nosso litoral”, disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para os banhistas, o Corpo de Bombeiros reforçou a vigilância nas praias com 567 guarda-vidas temporários e 253 soldados recém-formados.

Na área da saúde, o governo estadual afirmou que repassou R$ 53,9 milhões aos municípios litorâneos para fortalecer o atendimento nessa época de aumento da demanda nos prontos-socorros e unidades de atendimento emergencial.

A Defesa Civil do estado reforça sua atuação em todo o litoral, com R$ 1,3 milhão em investimentos e 5.400 agentes de prontidão.