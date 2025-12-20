Carteira Do Idoso: brasileiros com mais de 60 anos têm direito a um benefício que garante diversas vantagens

Documento gratuito facilita acesso a transporte interestadual, descontos e outros benefícios previstos em lei

Gabriel Yuri Souto - 20 de dezembro de 2025

A Carteira do Idoso garante transporte gratuito ou com desconto para brasileiros acima de 60 anos (Foto: Reprodução)

A Carteira do Idoso é um benefício pouco conhecido, mas extremamente importante para brasileiros com mais de 60 anos que desejam garantir direitos previstos em lei.

Embora muitas pessoas ainda confundam o documento com um simples cadastro, ele funciona, na prática, como uma ferramenta essencial de inclusão social. Além disso, ao comprovar a renda e a idade, o idoso passa a ter acesso a vantagens que impactam diretamente a mobilidade e a qualidade de vida.

Ao longo dos anos, o governo federal estruturou esse benefício justamente para ampliar o acesso ao transporte e reduzir barreiras financeiras. Por isso, entender quem tem direito, como solicitar e quais vantagens estão garantidas faz toda a diferença no dia a dia de quem já chegou à terceira idade.

O que é a Carteira do Idoso

A Carteira do Idoso é um documento oficial criado para assegurar direitos previstos no Estatuto do Idoso. Embora não substitua o RG, ela serve como comprovação de baixa renda para acesso a benefícios específicos, principalmente relacionados ao transporte interestadual.

Atualmente, o documento é emitido de forma gratuita e pode ser apresentado tanto na versão digital quanto impressa. Dessa forma, o idoso não precisa portar vários comprovantes sempre que precisar exercer seus direitos.

Quem tem direito à Carteira do Idoso

O benefício é destinado a brasileiros que atendem a critérios bem definidos. Em primeiro lugar, é necessário ter 60 anos ou mais. Além disso, a renda individual deve ser de até dois salários mínimos.

Outro ponto importante é que o solicitante precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Sem esse registro, o sistema não consegue validar as informações, o que impede a emissão do documento.

Quais são as principais vantagens do benefício

A principal vantagem da Carteira do Idoso está ligada ao transporte interestadual. No entanto, os benefícios não se limitam apenas a isso.

Na prática, o documento garante:

Passagens gratuitas em ônibus, trens ou embarcações interestaduais, dentro das vagas obrigatórias por lei;

Desconto mínimo de 50% no valor da passagem, quando as vagas gratuitas já estiverem ocupadas;

Meia-entrada em eventos culturais e de lazer;

Facilidade na comprovação de direitos previstos no Estatuto do Idoso.

Além disso, o documento evita constrangimentos, já que padroniza a comprovação de renda e idade, especialmente em viagens longas.

Como solicitar a Carteira do Idoso

O processo de solicitação é simples e pode ser feito sem sair de casa. Atualmente, o pedido é realizado pela internet, por meio do site oficial do governo.

O idoso precisa acessar a plataforma, informar o CPF e confirmar os dados vinculados ao CadÚnico. Em seguida, o sistema gera a Carteira do Idoso, que pode ser salva no celular ou impressa. Caso haja qualquer inconsistência, é possível procurar o CRAS mais próximo para atualização cadastral.

A Carteira do Idoso substitui outros documentos?

Não. A Carteira do Idoso não substitui documentos oficiais como RG ou CPF. No entanto, ela funciona como um complemento importante, principalmente para garantir benefícios relacionados à renda.

Por isso, sempre que possível, o ideal é portar tanto a carteira quanto um documento oficial com foto, evitando problemas no momento da utilização do benefício.

Por que esse direito ainda é pouco conhecido

Apesar de estar previsto em lei, muitos idosos ainda desconhecem a existência da Carteira do Idoso. Isso acontece, principalmente, pela falta de divulgação e pela confusão com outros programas sociais.

No entanto, ao se informar e solicitar o documento, o idoso garante mais autonomia, economia e dignidade. Assim, o benefício cumpre seu papel social de ampliar o acesso a direitos básicos.

