Goiânia sobe três posições no ranking dos maiores PIB’s do Brasil

Avaliação do IBGE aponta o quanto a capital cresceu e em que lugar no levantamento econômico a cidade está

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2025

Imagem aérea da Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Alex Malheiros/ Prefeitura de Goiânia)

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, além de Goiânia crescer no montante do Produto Interno Bruto (PIB), a capital subiu três posições no ranking das maiores economias municipais do Brasil.

A cidade atingiu R$ 75,8 bilhões em 2023, sendo, agora, considerado o 15º neste quesito. O último dado era o de 2022, quando, segundo o IBGE, o PIB foi de R$ 66,3 bilhões.

Assim, o crescimento ampliou a participação no PIB de Goiás de 20,8% para 22,5%. Se tratando do cenário nacional, a capital manteve participação de 0,7% do PIB brasileiro.

Outra constatação é quando Goiânia é recortada do Centro-Oeste. Isso porque houve recuperação na participação econômica da região.

Em 2023, a cidade respondeu por 6,5% do PIB regional, o maior percentual desde 2020 e o primeiro aumento após três anos consecutivos de queda.

Por outro lado, mesmo com o crescimento, o município ainda aparece distante dos recordes históricos registrados em 2006, quando concentrava 29,7% da economia goiana.

Entretanto, o desempenho coloca a capital como a principal força econômica do estado e a segunda maior do Centro-Oeste, atrás apenas de Brasília.

