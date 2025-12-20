Homem é alvo de cinco disparos de arma de fogo após discussão em Anápolis

Desentendimento ocorreu por conta de uma dívida relacionada a materiais de construção

Da Redação - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Na noite deste sábado (20), um homem foi alvo de cinco disparos de arma de fogo durante uma discussão registrada em Anápolis. Apesar dos tiros, a vítima não foi atingida.

O Portal 6 apurou que a confusão começou após um desentendimento envolvendo uma dívida relacionada a materiais de construção.

Durante a discussão, o suspeito teria sacado uma pistola e efetuado cinco disparos em direção à vítima, que conseguiu correr para se proteger.

Após o ataque, o autor dos tiros entrou em uma residência próxima, enquanto a vítima acionou a Polícia Militar (PM).

No local, foram encontradas cinco cápsulas deflagradas, compatíveis com os disparos relatados.

Tentativas de contato na residência indicada como sendo do suspeito não tiveram sucesso.

Diante dos fatos, a vítima foi levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), junto com o material recolhido, para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Até o momento, ninguém foi preso, e o caso será investigado.

