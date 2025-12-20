Para comer sem culpa no Natal: receita de rabanada mais “saudável” na airfryer

Versão mais leve do clássico natalino mantém sabor, crocância e reduz fritura e excesso de açúcar

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Poucas receitas têm o poder de anunciar o Natal como a rabanada. O cheiro de canela, o pão dourado e a lembrança das reuniões em família fazem desse doce um símbolo afetivo das festas de fim de ano.

Mas, junto com a nostalgia, vem também a preocupação com o excesso de açúcar e gordura. A boa notícia é que tradição e equilíbrio podem dividir o mesmo prato.

A rabanada preparada na airfryer surge como uma alternativa mais leve, prática e moderna, sem abrir mão da textura crocante por fora e macia por dentro.

Ao substituir a fritura em óleo por um preparo com pouco azeite, a receita reduz calorias e gordura, tornando-se ideal para quem quer aproveitar o Natal sem exageros.

Além de mais saudável, o preparo é simples e rápido, perfeito para quem busca praticidade na cozinha em meio à correria das festas.

Ingredientes

– 2 pães franceses amanhecidos, cortados em fatias de aproximadamente 2 cm

– 1 xícara (chá) de leite

– 2 ovos

– ½ lata de leite condensado

– 1 colher (chá) de essência de baunilha

– 1 xícara (chá) de açúcar

– 1 colher (sopa) de canela em pó

– Azeite ou óleo apenas para pincelar

Modo de preparo

Comece cortando os pães em fatias médias. Em uma tigela, misture o leite com o leite condensado e a essência de baunilha, garantindo um sabor suave e aromático. Em outro recipiente, bata bem os ovos.

Passe rapidamente cada fatia de pão na mistura de leite, apenas para umedecer, e em seguida no ovo batido. Disponha as rabanadas no cesto da airfryer, sem empilhar, e pincele levemente com azeite.

Com a airfryer preaquecida, asse as rabanadas por cerca de 15 a 20 minutos, virando-as na metade do tempo para que dourem de maneira uniforme.

Enquanto isso, misture o açúcar com a canela. Assim que as rabanadas saírem da airfryer, ainda quentes, passe-as nessa mistura e sirva imediatamente.

O resultado é um doce clássico repaginado: mais leve, menos gorduroso e perfeito para manter o espírito natalino sem culpa à mesa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!