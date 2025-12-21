Juarez Barbosa faz importante alerta para a população

Diante de situação cada vez mais comum, unidade reforçou informações cruciais sobre o funcionamento

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Fachada do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB). (Foto: SES)

O Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), em Goiânia, emitiu um alerta importante para a população: tentativas de golpe vêm sendo praticadas utilizando o nome da instituição.

Pacientes relataram terem recebido ligações telefônicas e mensagens de pessoas que se passam por funcionários do Cemac. Os supostos profissionais informavam a liberação de medicamentos e pediam pagamentos.

Apesar disso, o Juarez Barbosa esclareceu: a unidade funciona exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, por isso, todos os atendimentos e medicamentos fornecidos são totalmente gratuitos.

A unidade não cobra qualquer valor para abertura de processos, liberação de remédios, análise de documentos ou outros serviços. Também não faz ligações pedindo dados pessoais, informações bancárias ou pagamentos.

Diante de contatos suspeitos, os pacientes são orientados a não fornecer dados e a registrar a ocorrência na delegacia. Além disso, é possível entrar em contato pelos canais oficiais do Cemac.

São eles: o WhatsApp do Canal Saúde, pelo número (62) 3201-3797, ou o Portal Expresso do Governo de Goiás, onde é possível acompanhar o andamento dos processos.

Também estão disponíveis os telefones institucionais: (62) 3201-7446, (62) 3201-7450 e (62) 3201-7453,