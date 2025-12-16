Retirada de medicamentos no Juarez Barbosa passará a ter agendamento obrigatório

Iniciativa tem como objetivo organizar o atendimento e melhorar gerenciamento das filas

Gabriella Pinheiro - 16 de dezembro de 2025

Fachada do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB). (Foto: SES)

A partir de 02 de janeiro de 2026, pacientes que retiram medicamentos no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), em Goiânia, deverão comparecer ao local com data agendada, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A iniciativa tem como objetivo organizar o atendimento, melhorar o gerenciamento das filas e garantir que todos tenham acesso aos tratamentos de forma justa e eficiente.

De acordo com a Cemac JB, o agendamento para retirada de medicamentos existe desde 2023, mas não vem sendo implementado de forma adequada junto aos pacientes, o que tem causado desorganização no atendimento.

Isso porque, com a flexibilização para que os pacientes pudessem retirar o medicamento em até dois dias antes da data agendada, essa medida acabou gerando um aumento das filas.

“Com o aumento do número de pessoas atendidas nos últimos anos, metade dos usuários tem comparecido fora da data marcada, o que provoca atrasos, desorganização no atendimento e dificuldades no planejamento do estoque de medicamentos”, explicou a diretora técnica do Cemac JB, Vivianne Vieira de Melo.

Os pacientes que não puderem comparecer na data marcada poderão enviar uma pessoa de confiança para retirar o medicamento em seu nome, desde que o representante esteja previamente cadastrado no sistema do Centro.

Vale destacar que o centro é considerado a principal unidade de distribuição de medicamentos de alto custo para doenças crônicas e raras, garantindo acesso a tratamentos caros que antes precisavam ser obtidos por via judicial.

