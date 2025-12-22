Balanço de 2025: trabalho, diálogo e compromisso com Anápolis

Seguiremos fortalecendo nosso compromisso com a população, abrindo novos caminhos para gerar oportunidades, desenvolvimento e mais qualidade de vida

Antônio Gomide - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Quando olhamos para 2025, vemos um ano de muito trabalho e de compromisso renovado com Anápolis. Foi um período em que buscamos, todos os dias, ouvir, construir pontes e transformar demandas legítimas da população em ações concretas. Seguimos com a convicção de que a política só faz sentido quando melhora a vida das pessoas.

Na educação, tivemos uma conquista histórica: o plano de cargos e salários dos docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Por meio de audiências públicas, de debate com professores, alunos, reitoria e o governo do Estado, conseguimos avançar para que um decreto saísse do papel e garantisse o enquadramento dos docentes no plano de carreira. Foi um passo importante para assegurar dignidade e reconhecimento a quem dedica a vida à formação de cidadãos.

No meio ambiente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, fortalecemos uma agenda que olha para o futuro. Criamos o projeto Sementes do Cerrado, que levou mais de 800 alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Anápolis ao Memorial do Cerrado, em Goiânia. Ali, promovemos educação ambiental e despertamos, em nossos jovens, a consciência sobre a importância de preservar esse patrimônio que é de todos nós.

A saúde também esteve no centro da nossa atuação. Trabalhamos para garantir mais dignidade aos pacientes do Heana, cobrando providências para retirar pessoas de macas nos corredores e assegurar um atendimento mais humano. Promovemos audiências públicas, dialogamos com a Secretaria de Saúde e seguimos firmes na fiscalização, porque cuidar das pessoas é prioridade.

Não paramos por aí. Para 2026, destinamos R$ 3 milhões em emendas para áreas essenciais de Anápolis: saúde e educação. Na saúde, continuaremos apoiando a Santa Casa de Misericórdia, especialmente no tratamento do câncer e no fortalecimento do parto humanizado.

Vamos seguir ajudando a Associação de Combate ao Câncer de Anápolis e o trabalho desenvolvido pela Casa Bethânia no atendimento a pessoas que vivem com HIV. Na educação, investimos junto às escolas municipais, estaduais e creches, garantindo recursos para equipamentos, reformas e custeio.

Seguiremos fortalecendo nosso compromisso com a população, abrindo novos caminhos para gerar oportunidades, desenvolvimento e mais qualidade de vida para Anápolis.

Que este Natal seja de paz, união e esperança. E que 2026 chegue com saúde, novas conquistas e renovação da fé em dias melhores. Seguiremos juntos, com compromisso e dedicação, sempre ao lado de quem mais precisa!