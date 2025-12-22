Cidade brasileira vai receber megacomplexo com resort de R$ 1 bilhão e gerar 600 empregos

Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Gramado terá novo polo turístico com resort internacional, entretenimento e uma das maiores atrações do gênero na América Latina

Magno Oliver - 22 de dezembro de 2025

A cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, vai receber um megacomplexo turístico avaliado em R$ 1 bilhão, que promete transformar ainda mais o perfil do turismo local e gerar cerca de 600 empregos diretos e indiretos. O empreendimento foi batizado de Sirena Gramado e já é considerado um dos maiores projetos privados do setor no país.

O complexo contará com um resort internacional, além de um amplo polo de entretenimento e gastronomia. Um dos destaques do projeto é a previsão de abrigar a maior pista de esqui indoor da América Latina, atração que deve funcionar durante todo o ano, independentemente das condições climáticas.

O empreendimento será instalado em uma área de aproximadamente 250 hectares, localizada entre o centro de Gramado e o Parque do Caracol, um dos principais cartões-postais da região. O projeto está amparado pela legislação ambiental e urbanística vigente, segundo os responsáveis.

Além do impacto turístico, o Sirena Gramado deve movimentar fortemente a economia local. A expectativa é de geração de empregos durante as fases de construção e operação, além do aquecimento de setores como hotelaria, comércio, serviços e gastronomia.

A proposta do megacomplexo é oferecer uma experiência integrada, reunindo hospedagem, lazer, compras e alimentação em um único espaço. O objetivo é ampliar o tempo de permanência dos turistas na cidade e atrair novos públicos, inclusive internacionais.

Gramado já é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, conhecida pela arquitetura inspirada em cidades europeias, clima ameno e eventos tradicionais ao longo do ano. Com o novo investimento, a cidade reforça sua posição como um dos principais polos turísticos do país.

Ainda não há data oficial para o início das obras ou inauguração, mas a expectativa é que o projeto avance nos próximos anos. Quando concluído, o megacomplexo deve consolidar Gramado como referência em turismo de alto padrão e entretenimento de grande escala no Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!