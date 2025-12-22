Prefeitura de Santa Helena abre processo seletivo com salários de até R$ 5,5 mil
Candidaturas podem ser feitas de forma online e oportunidades são para profissionais de níveis médio ou superior
A Prefeitura de Santa Helena de Goiás abriu as inscrições de um processo seletivo com vagas para diferentes áreas de atuação.
No total, estão sendo ofertadas 14 oportunidades, destinadas a profissionais com nível médio ou superior.
As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico. O prazo segue até o dia 04 de janeiro de 2026.
Há vagas para os cargos de professor regente em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Arte e Pedagogia, além de nutricionista, agente educacional de apoio e reforço escolar e monitor de educação infantil.
A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional.
Os selecionados no processo seletivo deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.858,91 a R$ 5.512,42.
Mais informações estão disponíveis no edital.
