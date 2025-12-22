Suspeitos de serem fugitivos do presídio de Anápolis são flagrados tentando invadir residência

Fuga ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro e dos cinco detentos que escaparam do perímetro inicial, apenas os dois seguem foragidos

Davi Galvão - 22 de dezembro de 2025

Polícia acredita que indivíduos sejam os mesmos que escaparam do presídio de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Dois homens, suspeitos de serem os fugitivos do Presídio Municipal de Anápolis, foram flagrados na noite deste domingo (21) rondando imóveis e tentando entrar em uma residência no bairro Jardim Promissão. A fuga ocorreu no dia na madrugada do dia 29 de novembro.

A movimentação foi registrada por câmeras de segurança e provocou a mobilização das forças policiais.

As imagens mostram os suspeitos trajando roupas que se assemelham às tradicionais camisetas amarelas do sistema prisional, se aproximando de uma casa situada em uma área de chácara.

O comportamento levantou suspeitas de moradores da região, que acionaram a polícia após perceberem a tentativa de invasão.

Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) e da Polícia Militar de Goiás foram enviadas ao bairro e realizam buscas intensivas desde então.

O Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) segue na busca por por Alair Gonçalves Alquino e José Henrique Lima Morais.

Fuga da prisão

A fuga do presídio de Anápolis ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, após sete homens que ocupavam a mesma cela serrarem as grades.

Depois da evasão, cinco chegaram a fugir do perímetro inicial, mas dois foram alvejados e recapturados nas proximidades do estabelecimento penal.

Um dos detentos foi encontrado morto em cima do telhado da unidade prisional. Outros dois (Alair e José) conseguiram fugir definitivamente e ainda não foram localizados. A suspeita é de que tenham sido eles a dupla flagrada recentemente.

