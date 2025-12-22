Vai chover no Natal? Confira previsão do tempo para a semana em Goiás

Previsão é do Climatempo, indicando como serão os próximos dias, entre terça (23) e domingo (28)

Paulo Roberto Belém - 22 de dezembro de 2025

Imagem mostra céu nublado no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6).

Os preparativos para as festividades de Natal já estão a todo vapor e uma das informações importantes é quanto à previsão do tempo para os próximos dias, para saber se os eventos ligados à data serão em ambientes abertos ou com cobertura.

Segundo o Climatempo, os principais municípios goianos terão variação de sol e chuva, que podem vir em forma de pancadas rápidas em diferentes períodos do dia.

Em Goiânia e nas cidades da região Metropolitana, entre terça-feira (23) e domingo (28), o portal aponta sol e chuva, todos os dias, distribuídos em pancadas rápidas, principalmente no período da tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 °C e 31 °C.

No mesmo período, em Anápolis, a previsão também é de chuva, variando em quantidade e duração em diferentes períodos do dia, mas sobretudo à tarde e à noite. Na Manchester Goiana, os termômetros marcam de 19 °C a 28 °C.

Em Rio Verde, os únicos dias dos próximos que não irá chover é justamente na véspera de Natal e no sábado (28). Nos demais, variação de sol e chuva, com as pancadas sempre ocorrendo no período vespertino e noturno. Na cidade do Sudoeste, calor de 21 °C a 31 °C.

Na cidade turística de Caldas Novas, os dias todos do período serão secos até o sábado, quando a previsão indica muita chuva. No município, o tempo também estará quente, marcando entre 19 °C e 31 °C.

