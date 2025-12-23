Alerta médico: canetas emagrecedoras estão associadas a casos de flacidez da pele

Especialistas apontam que a perda de peso rápida com medicamentos injetáveis pode aumentar o risco de flacidez e perda de firmeza da pele quando não há acompanhamento adequado

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O uso das chamadas canetas emagrecedoras tem crescido rapidamente no Brasil, impulsionado pela promessa de perda de peso mais rápida.

No entanto, médicos e dermatologistas vêm alertando para um efeito colateral cada vez mais frequente entre pacientes: o surgimento de flacidez da pele após o emagrecimento.

Segundo especialistas, o problema não está diretamente no medicamento, mas na velocidade com que o peso é perdido. Quando a redução de gordura acontece de forma abrupta, a pele não consegue se adaptar no mesmo ritmo, perdendo firmeza e elasticidade.

A flacidez costuma aparecer principalmente em regiões como abdômen, braços, coxas, glúteos e rosto. Em alguns casos, pacientes relatam mudanças visíveis na aparência facial, com aspecto mais “caído” após a perda rápida de peso.

Médicos explicam que a pele depende da produção adequada de colágeno e elastina para se manter firme. Quando o emagrecimento ocorre em curto espaço de tempo, esses componentes não são repostos na mesma velocidade, favorecendo o aspecto flácido.

O risco é maior em pessoas que perdem uma grande quantidade de peso em poucos meses, especialmente sem acompanhamento nutricional e sem prática regular de exercícios físicos. Idade, genética e histórico de variações de peso também influenciam diretamente no resultado.

Dermatologistas destacam que o problema tem levado a um aumento na procura por tratamentos estéticos, como radiofrequência, ultrassom microfocado, bioestimuladores de colágeno e, em casos mais severos, cirurgias para retirada do excesso de pele.

Os especialistas reforçam que as canetas emagrecedoras não devem ser usadas sem orientação médica. O acompanhamento profissional permite ajustar doses, avaliar efeitos colaterais e orientar estratégias para reduzir impactos na pele, como alimentação adequada, suplementação quando indicada e exercícios de fortalecimento muscular.

O alerta dos médicos é claro: emagrecer rapidamente pode trazer resultados visíveis na balança, mas a saúde da pele e do corpo como um todo precisa ser considerada. Para evitar flacidez acentuada, o ideal é buscar um emagrecimento mais gradual, seguro e acompanhado por profissionais de saúde.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!