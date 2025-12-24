Aposentadoria antecipada: nova lei reduz tempo de contribuição para alguns trabalhadores CLT

Regra vale apenas para categorias específicas e está ligada à aposentadoria especial, voltada a quem exerce atividades de risco ou insalubres

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A aposentadoria antecipada voltou a ganhar destaque após mudanças recentes na legislação e propostas que reduzem o tempo de contribuição para alguns trabalhadores.

A medida, no entanto, não é geral e se aplica somente a grupos que atuam sob condições especiais, conforme critérios técnicos previstos em lei.

Em primeiro lugar, a redução do tempo está ligada à aposentadoria especial, modalidade criada para compensar o desgaste físico e os riscos à saúde de quem trabalha exposto a agentes nocivos, como ruído excessivo, produtos químicos, calor intenso ou agentes biológicos. Nesses casos, a legislação admite 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do nível de risco.

Assim, trabalhadores que comprovem 15 anos de exposição permanente e habitual a agentes de alto risco podem ter acesso ao benefício mais cedo do que nas regras comuns. Como consequência, é possível que o direito surja antes da idade tradicional, desde que todos os requisitos sejam atendidos.

Além disso, a legislação também prevê regras diferenciadas para pessoas com deficiência. Conforme o grau da deficiência, o tempo mínimo de contribuição pode ser reduzido, o que antecipa a aposentadoria em relação às normas gerais.

Por outro lado, especialistas alertam que não existe aposentadoria automática apenas por completar 15 anos de contribuição. Cada caso passa por análise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que exige documentação específica, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudos técnicos que comprovem a exposição.

Ao mesmo tempo, as regras variam conforme o regime previdenciário. Trabalhadores do Regime Geral seguem critérios diferentes dos servidores públicos vinculados a regimes próprios, o que pode alterar exigências e prazos.

Enquanto isso, propostas em tramitação no Congresso buscam aperfeiçoar e ampliar as regras da aposentadoria especial. Contudo, nem todas as mudanças estão plenamente em vigor, o que exige atenção para evitar interpretações equivocadas.

Em resumo, a nova legislação reduz o tempo de contribuição apenas para alguns trabalhadores, dentro de critérios bem definidos. Por isso, antes de contar com a aposentadoria antecipada, é fundamental verificar se a atividade exercida realmente se enquadra nas regras e buscar orientação especializada.

