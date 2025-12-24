Com que idade um gato é considerado idoso?

Especialistas explicam quando começa a terceira idade felina, como identificar os sinais do envelhecimento e quais cuidados ajudam a prolongar a qualidade de vida

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

Gatos têm idade diferente dos humanos. (Foto: PX Here)

Muitos tutores associam o envelhecimento apenas à aparência, mas no caso dos gatos, a idade chega antes dos fios brancos.

Mesmo mantendo agilidade e comportamento jovem por vários anos, os felinos passam por mudanças internas silenciosas que marcam o início da fase idosa.

De forma geral, veterinários consideram que um gato começa a envelhecer a partir dos 7 anos de idade. Entre os 7 e 10 anos, ele entra na fase chamada de maduro ou sênior inicial.

Já a partir dos 11 anos, o gato é classificado como idoso, e após os 15 anos, passa a ser considerado geriátrico, exigindo atenção ainda mais cuidadosa.

Essa divisão não é apenas simbólica. Ela reflete alterações reais no organismo do animal, como a desaceleração do metabolismo, maior desgaste das articulações e aumento do risco de doenças crônicas, especialmente problemas renais, cardíacos, dentários e hormonais.

Por que os gatos envelhecem mais cedo do que parecem?

A comparação entre a idade de gatos e humanos ajuda a entender esse processo. Um gato de 7 anos equivale aproximadamente a um humano de 44 anos.

Aos 10 anos, essa equivalência já se aproxima dos 56 anos, e um gato com 15 anos pode corresponder a uma pessoa com mais de 70 anos.

Apesar disso, muitos felinos mantêm hábitos ativos e aparência saudável, o que faz com que o envelhecimento passe despercebido. Por esse motivo, clínicas veterinárias recomendam que, a partir dos 7 anos, os gatos sejam acompanhados como pacientes seniores, mesmo que aparentem estar bem.

Sinais de que o gato está entrando na fase idosa

O envelhecimento nem sempre vem acompanhado de sintomas evidentes. No entanto, alguns sinais costumam surgir com o tempo e merecem atenção dos tutores.

Entre os mais comuns estão a redução da disposição para brincar, maior tempo de descanso ao longo do dia, dificuldade para pular em locais altos, alterações no apetite e mudanças no peso corporal.

Também podem surgir alterações no uso da caixa de areia, como urinar com mais frequência ou fora do local habitual.

Mudanças no comportamento, como maior irritação, isolamento ou miados excessivos, também podem indicar desconforto, dor ou perda gradual da visão e audição.

Cuidados essenciais com gatos idosos

A partir do momento em que o gato entra na fase sênior, os cuidados preventivos se tornam ainda mais importantes.

Consultas veterinárias regulares, pelo menos a cada seis meses, ajudam a identificar problemas de saúde antes que se tornem graves.

Exames de sangue e urina são fundamentais para monitorar o funcionamento dos rins, um dos órgãos mais afetados pelo envelhecimento felino.

O controle do peso também merece atenção, já que tanto a obesidade quanto a perda excessiva de massa corporal podem agravar doenças.

A alimentação deve ser adequada à idade, com rações específicas para gatos seniores, formuladas para atender às novas necessidades nutricionais e reduzir a sobrecarga nos órgãos.

Além disso, o ambiente da casa pode ser adaptado com camas mais confortáveis, acesso facilitado a locais elevados e caixas de areia de bordas mais baixas.

Expectativa de vida dos gatos

Com cuidados adequados, muitos gatos vivem bem além do que se imaginava no passado.

Atualmente, não é raro encontrar felinos domésticos vivendo 15, 18 ou até mais de 20 anos, especialmente aqueles que vivem exclusivamente dentro de casa, recebem alimentação de qualidade e acompanhamento veterinário regular.

Reconhecer quando o gato entra na fase idosa não significa encarar o envelhecimento como um problema, mas sim como uma nova etapa que pode ser vivida com conforto, saúde e muito carinho.

Quanto mais cedo o tutor se adapta a essa fase, maiores são as chances de oferecer ao animal uma vida longa e com qualidade.

