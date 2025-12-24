Faculdades: os cursos mais concorridos do Brasil em 2025 e quanto é possível ganhar depois de formado
Algumas graduações concentram milhares de candidatos por vaga e seguem entre as mais desejadas do país, seja pelo prestígio ou pelo potencial de renda
Entrar em uma faculdade concorrida segue sendo o objetivo de muitos estudantes no Brasil. A cada edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e dos grandes vestibulares, alguns cursos concentram altíssima disputa por vaga, seja pelo prestígio, seja pela expectativa de retorno financeiro após a formatura.
Além disso, a concorrência nem sempre anda lado a lado com os maiores salários. Ainda assim, certos cursos combinam procura elevada e bons ganhos no mercado de trabalho.
A seguir, veja os cursos mais concorridos do Brasil e quanto é possível ganhar depois de formado, com valores médios praticados atualmente.
Medicina
- Curso mais disputado do país, com concorrência altíssima em praticamente todas as federais.
- Salário médio: acima de R$ 11 mil, podendo crescer bastante com especialização e plantões.
Direito
- Tradição, ampla oferta de vagas e disputa intensa nas instituições públicas mais renomadas.
- Salário médio: entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, com ganhos maiores em concursos e carreiras jurídicas.
Psicologia
- Forte concorrência, principalmente em universidades federais e estaduais.
- Salário médio: de R$ 2.500 a R$ 4 mil, variando conforme área de atuação.
Odontologia
- Curso concorrido e com alto investimento na formação.
- Salário médio: entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, com potencial maior no atendimento particular.
Medicina Veterinária
- Muito disputado por quem deseja atuar com clínica e cuidados animais.
- Salário médio: de R$ 3 mil a R$ 6 mil.
Engenharias (Civil, Elétrica e Mecânica)
- Mantêm alta concorrência nas universidades públicas tradicionais.
- Salário médio: entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, dependendo do setor.
Ciência da Computação e Tecnologia da Informação
- Crescem ano após ano em procura e relevância no mercado.
- Salário médio: pode ultrapassar R$ 8 mil, especialmente em empresas de tecnologia.
Enfermagem
- Alta concorrência impulsionada pela demanda constante na área da saúde.
- Salário médio: entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.
Embora esses cursos liderem a disputa por vagas, especialistas alertam que o salário final depende de fatores como região, experiência, especialização e área de atuação.
Ainda assim, eles seguem entre os caminhos mais procurados por quem busca formação superior no Brasil.
