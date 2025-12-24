Faculdades: os cursos mais concorridos do Brasil em 2025 e quanto é possível ganhar depois de formado

Algumas graduações concentram milhares de candidatos por vaga e seguem entre as mais desejadas do país, seja pelo prestígio ou pelo potencial de renda

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Entrar em uma faculdade concorrida segue sendo o objetivo de muitos estudantes no Brasil. A cada edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e dos grandes vestibulares, alguns cursos concentram altíssima disputa por vaga, seja pelo prestígio, seja pela expectativa de retorno financeiro após a formatura.

Além disso, a concorrência nem sempre anda lado a lado com os maiores salários. Ainda assim, certos cursos combinam procura elevada e bons ganhos no mercado de trabalho.

A seguir, veja os cursos mais concorridos do Brasil e quanto é possível ganhar depois de formado, com valores médios praticados atualmente.

Medicina

Curso mais disputado do país, com concorrência altíssima em praticamente todas as federais.

Salário médio: acima de R$ 11 mil, podendo crescer bastante com especialização e plantões.

Direito

Tradição, ampla oferta de vagas e disputa intensa nas instituições públicas mais renomadas.

Salário médio: entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, com ganhos maiores em concursos e carreiras jurídicas.

Psicologia

Forte concorrência, principalmente em universidades federais e estaduais.

Salário médio: de R$ 2.500 a R$ 4 mil, variando conforme área de atuação.

Odontologia

Curso concorrido e com alto investimento na formação.

Salário médio: entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, com potencial maior no atendimento particular.

Medicina Veterinária

Muito disputado por quem deseja atuar com clínica e cuidados animais.

Salário médio: de R$ 3 mil a R$ 6 mil.

Engenharias (Civil, Elétrica e Mecânica)

Mantêm alta concorrência nas universidades públicas tradicionais.

Salário médio: entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, dependendo do setor.

Ciência da Computação e Tecnologia da Informação

Crescem ano após ano em procura e relevância no mercado.

Salário médio: pode ultrapassar R$ 8 mil, especialmente em empresas de tecnologia.

Enfermagem

Alta concorrência impulsionada pela demanda constante na área da saúde.

Salário médio: entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

Embora esses cursos liderem a disputa por vagas, especialistas alertam que o salário final depende de fatores como região, experiência, especialização e área de atuação.

Ainda assim, eles seguem entre os caminhos mais procurados por quem busca formação superior no Brasil.

