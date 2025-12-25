Casa modular de dois andares chega ao Brasil por R$ 80 mil, fica pronta em até 90 dias e promete economia de até 35%

Modelo industrializado reduz desperdício, acelera a obra e pode sair preparado para energia solar

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma casa modular de dois andares, com preço inicial em torno de R$ 80 mil, começou a chamar atenção no Brasil por unir obra rápida, baixo desperdício de materiais e economia significativa em comparação aos métodos tradicionais.

O prazo de entrega pode chegar a até 90 dias, dependendo do projeto e do terreno.

O sistema utiliza módulos fabricados em ambiente industrial, que chegam prontos ao canteiro para montagem. Como a maior parte do processo ocorre fora da obra, há controle de qualidade, menos retrabalho e redução expressiva de entulho, o que explica a promessa de economia de até 35% nos custos totais.

Além da velocidade, o modelo se destaca pela flexibilidade. A planta pode ser adaptada conforme a necessidade do morador, com opções de ampliação, redistribuição interna e escolha de acabamentos. O formato de dois pavimentos otimiza o uso do terreno, especialmente em lotes menores.

Outro diferencial é a preparação para sustentabilidade. Muitos projetos já saem prontos para receber energia solar, com infraestrutura elétrica adequada e previsão de pontos para painéis fotovoltaicos. Isso reduz custos futuros com adaptações e facilita a transição para fontes renováveis.

A eficiência também aparece no consumo de materiais. O método modular reduz perdas de concreto, aço e madeira, além de diminuir o tempo de uso de máquinas pesadas no local. Como resultado, a obra causa menos impacto ambiental e gera menos transtornos na vizinhança.

Em termos de conforto, as casas modulares atuais oferecem bom isolamento térmico e acústico, com desempenho compatível ao da construção convencional.

A durabilidade atende às normas técnicas brasileiras, desde que o projeto seja executado por empresas certificadas.

Apesar do preço inicial atrativo, especialistas alertam que o valor final pode variar conforme tamanho, acabamentos, fundação e custos de transporte dos módulos. Ainda assim, o modelo tende a ser competitivo, sobretudo para quem busca previsibilidade de prazo e orçamento.

Com a demanda crescente por habitação acessível e sustentável, a chegada dessas casas modulares ao Brasil sinaliza uma mudança no setor.

Para muitos compradores, a combinação de rapidez, economia e eficiência energética pode transformar a forma de construir nos próximos anos.

