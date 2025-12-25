Homem é assassinado na porta de distribuidora de bebidas durante a madrugada de Natal em Anápolis

Vítima tentou se esconder debaixo de um carro durante a confusão, mas foi atingida por disparos e morreu no local

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

Crime aconteceu no Bairro Vivian Parque. (Foto: Reprodução)

Um homem foi assassinado a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas durante a madrugada desta quarta-feira (25), dia de Natal, em Anápolis. O crime ocorreu por volta das 05h, no Vivian Parque.

A vítima foi identificada como Ronyvon Rabelo Rodrigues, de 34 anos. Ele foi encontrado caído na via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma ligação informar que havia um homem ferido no local. Ao chegar, os militares isolaram a área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

Conforme apurado pelo Portal 6, Ronyvon teria chegado à distribuidora, onde outras pessoas consumiam bebidas alcoólicas. Em determinado momento, houve uma movimentação repentina, seguida por disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que ao menos três tiros foram ouvidos durante a confusão. Na tentativa de escapar, a vítima se escondeu debaixo de um veículo estacionado em frente ao estabelecimento, um GM Corsa.

Ainda de acordo os relatos, o autor dos disparos teria se aproximado do carro tentando efetuar novos tiros. Em meio à correria, o dono do veículo entrou e saiu do local sem perceber que havia alguém escondido sob o automóvel.

A Polícia Civil (PC) esteve no local e o caso ficará a cargo do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), que dará sequência às diligências. A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

