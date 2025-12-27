Mãe e filho viralizam com dança durante festa de formatura em Formosa

Ato despertou euforia nos presentes após dupla encenar coreografia bem coordenada de forma espontânea

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2025

Mãe e filho deram um show em baile de formatura. (Foto: Captura)

Coloque-se na condição de se formar na universidade. Que música ou trilha você pediria para ser colocada quando fosse anunciado pelos autos falantes o nome para se apresentar aos convidados durante a festa?

Pois, bem. O jovem Carlos Eduardo Saraiva, além de ser bem seletivo na escolha, ainda deu um show ao lado da mãe, quando desceram a escada do salão de festas do evento dele ao som da música Tome Tome Tome”, de Saiddy Bamba.

O ato ocorrido em Formosa, região do Entorno do DF, despertou euforia nos presentes no baile de formatura, porque a dupla encenou coreografia conjunta e simétrica, como verdadeiros dançarinos de um grupo de axé.

Ao G1, o jovem contou que o momento não foi combinado com a mãe Katyelle Cristina. “Foi muito especial e nada combinado. Minha mãe só entrou na minha onda e conseguiu me acompanhar”, relatou.

Cadu, como é apelidado, destacou ao portal que o momento foi mais especial ainda, devido à participação do pai. “Ele é extremamente tímido e não gosta de dançar, mas ainda ficou ao meu lado para fazer a minha vontade”, disse.

Embora não tenha sido combinado, como ele alega, a coreografia despertou gritos de empolgação dos que estavam presentes na solenidade.

VIU ISSO? 💃 Mãe e filho viralizam com dança durante festa de formatura em Formosa Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/dPZCoUDFGl — Portal 6 (@portal6noticias) December 27, 2025

