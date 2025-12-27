Não é chinelo de dedo nem sandália comum: o modelo mais confortável para usar depois de um dia cansativo, segundo especialistas

Calçado oferece melhor apoio aos pés, reduz dores e ajuda no relaxamento após longas horas em pé ou caminhando

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Depois de um dia inteiro de trabalho, muitas pessoas recorrem automaticamente ao chinelo de dedo ao chegar em casa. No entanto, especialistas em ortopedia e fisioterapia alertam que esse tipo de calçado nem sempre é a melhor opção para o descanso dos pés.

O modelo que vem ganhando destaque é o chinelo anatômico com palmilha moldada, também conhecido como chinelo ortopédico ou de recuperação. Diferente das sandálias comuns, ele foi desenvolvido para oferecer suporte real ao arco do pé, algo essencial após longos períodos de esforço.

Segundo especialistas, o principal problema do chinelo tradicional é a ausência de estrutura. Ele não absorve impacto, não sustenta o calcanhar e força os dedos a se contraírem para manter o pé preso. Com o tempo, isso pode agravar dores, inflamações e até problemas na postura.

Já o chinelo anatômico possui palmilha mais espessa, geralmente feita de materiais que absorvem impacto e distribuem melhor o peso do corpo. Além disso, o formato acompanha a anatomia natural do pé, ajudando no relaxamento da musculatura.

Outro diferencial está no apoio do calcanhar e do mediopé, que reduz a sobrecarga em regiões sensíveis. Por isso, esse tipo de calçado costuma ser indicado para quem sofre com fascite plantar, dores no calcanhar ou sensação de pés “queimando” no fim do dia.

Especialistas também destacam que muitos modelos contam com leve elevação no calcanhar, o que melhora o alinhamento do corpo e diminui a tensão nos joelhos e na coluna.

O uso é recomendado principalmente em casa, no pós-trabalho ou após atividades físicas. No entanto, eles não substituem calçados adequados para longas caminhadas ou exercícios.

Assim, longe do chinelo de dedo e das sandálias comuns, o chinelo anatômico se consolida como a opção mais confortável e segura para quem busca descanso real para os pés depois de um dia cansativo.

