Descongelar carne em minutos: o truque das donas de casa que mantém o sabor e dispensa o micro-ondas
Mistura simples acelera o descongelamento sem cozinhar a carne e ajuda a preservar a textura
Esquecer de tirar a carne do freezer é mais comum do que parece. Nessas horas, muita gente apela para o micro-ondas, mas o resultado costuma ser carne ressecada ou parcialmente cozida. Por isso, donas de casa passaram a usar um truque simples com ingredientes que todo mundo tem em casa.
O método utiliza água, sal e vinagre e funciona porque acelera a troca de temperatura sem agredir o alimento. Além disso, ajuda a manter o sabor e a suculência da carne.
Para aplicar o truque, coloque a carne congelada em uma bacia com água fria. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de sal e um pouco de vinagre, cerca de duas colheres. A carne pode ser colocada diretamente na água ou dentro de um saco plástico bem fechado.
O sal ajuda a conduzir o frio de forma mais eficiente, enquanto o vinagre auxilia na quebra do gelo superficial. Essa combinação acelera o descongelamento sem elevar demais a temperatura do alimento.
Outro ponto importante é não usar água quente. A água quente pode cozinhar a parte externa da carne e comprometer a textura, além de favorecer a perda de sucos naturais.
Em poucos minutos, dependendo da espessura do corte, a carne começa a descongelar de maneira uniforme. O método funciona bem para bifes, frango, carne moída e até alguns tipos de peixe.
Após o descongelamento, a recomendação é enxaguar rapidamente a carne em água corrente para retirar resíduos do vinagre e do sal antes do preparo.
Assim, com uma mistura simples e segura, é possível descongelar carne rapidamente, sem micro-ondas e sem perder o sabor, facilitando a rotina na cozinha.
