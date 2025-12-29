6 alimentos que você JAMAIS deve armazenar na geladeira

Apesar de parecer mais seguro, guardar certos alimentos na geladeira pode alterar sabor, textura e até acelerar o estrago

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube)

Guardar comida na geladeira parece a solução perfeita para manter tudo fresco por mais tempo. Mas a verdade é que nem sempre o frio ajuda — e, em alguns casos, ele piora.

Isso acontece porque alguns alimentos perdem sabor, mudam a textura, absorvem umidade, ressecam ou até amadurecem de forma errada quando ficam refrigerados. O resultado? Você joga comida fora antes do tempo e ainda perde qualidade.

A seguir, confira 6 alimentos que você jamais deve armazenar na geladeira (e o jeito certo de guardar cada um).

1) Tomate

O tomate é um dos campeões dessa lista. Na geladeira, ele perde o sabor e fica com a textura “farinhenta”, porque o frio interrompe o processo natural de amadurecimento e prejudica os compostos que dão aroma.

Como guardar: em temperatura ambiente, longe do sol e de preferência com o cabinho para cima.

2) Batata

A refrigeração transforma o amido da batata em açúcar, o que muda o gosto e pode deixar a batata mais escura quando cozida ou frita. Além disso, o ambiente úmido da geladeira acelera o surgimento de brotos.

Como guardar: em local seco, ventilado e escuro, como despensa ou armário.

3) Cebola

Na geladeira, a cebola absorve umidade e pode ficar mole rapidamente. E tem mais: ela tende a pegar cheiro de outros alimentos e também a espalhar o seu próprio aroma.

Como guardar: em local fresco e arejado, fora de sacos plásticos.

Atenção: cebola cortada deve ser refrigerada em pote fechado.

4) Alho

O frio estimula o alho a brotar mais rápido e também pode deixá-lo borrachudo. Além disso, a geladeira favorece a formação de mofo, especialmente se ele estiver guardado em embalagem fechada.

Como guardar: em local seco e ventilado, de preferência em cestos ou potes com circulação de ar.

5) Pão

Colocar pão na geladeira é um erro comum. O frio acelera o processo de ressecamento, deixando ele duro e com textura ruim bem mais rápido do que se estivesse fora.

Como guardar: em temperatura ambiente por até 2 dias.

Se for guardar por mais tempo: congele e vá descongelando conforme o uso.

6) Banana (e outras frutas tropicais)

Bananas não se dão bem com o frio. Na geladeira, a casca escurece rápido e o amadurecimento pode ser prejudicado, deixando a fruta com aparência ruim — mesmo quando ainda está boa por dentro.

Como guardar: fora da geladeira, em local arejado.

Dica: se estiver muito madura e você não for consumir, aí sim vale congelar (sem casca) para usar em vitaminas.

Por que isso acontece?

Nem tudo é feito para a geladeira. Alguns alimentos precisam de temperatura ambiente para amadurecer corretamente, enquanto outros se estragam mais rápido por conta da umidade, que favorece mofo e mudança de textura.

A geladeira é ótima para carnes, laticínios, sobras prontas e alimentos muito perecíveis. Mas itens como os da lista acima devem ficar fora — e isso faz diferença tanto no seu bolso quanto no sabor das refeições.

