Araguarina aumenta valor da passagem para Anápolis, Goiânia e Inhumas

Mudança é amparada pela resolução 302/2025 da Agência Goiana de Regulação

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2025

Ônibus da Viação Araguarina. (Foto: Reprodução)

A chegada de 2026 virá com uma alteração para os usuários do transporte rodoviário que liga Anápolis, Teresópolis e Goiânia. Isso porque a Araguarina anunciou um aumento nas tarifas da “linha A” de transporte de viação, valendo a partir do dia 1º de janeiro.

Basicamente, apenas os ônibus mais modernos, que contam com ar condicionado, porta USB e até Wi-Fi, vão passar por um reajuste de R$ 1,30 entre Anápolis e Goiânia e de R$ 0,45 para Anápolis até Teresópolis.

Assim, a ida para a capital, que antes saía por R$ 16, agora custa R$ 17,30. Enquanto isso, para Teresópolis, a passagem foi de R$ 7,40 para R$ 7,95.

Já os ônibus “comuns”, que são os antigos semi-urbanos sem os atributos modernos, as tarifas seguem em R4 14,70 para Anápolis-Goiânia e R$ 6,80 para Teresópolis.

A mudança é amparada pela resolução 302/2025 da Agência Goiana de Regulação (AGR), que trata das atualizações do coeficiente tarifário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros (TRIP/GO).

A reportagem tentou contato com a companhia para disponibilizar o espaço para maiores informações, mas, até o momento, não obteve retorno.

