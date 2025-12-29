Motoristas são flagrados a velocidades impressionantes durante fiscalização de Natal em Goiás

PRF aponta que 2,3 mil condutores foram identificados cometendo infração, que é uma das principais causas de acidentes graves

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2025

Excesso de velocidade nas rodovias foi a principal infração registrada pela PRF. (Foto: Divulgação)

O excesso de velocidade foi um dos principais fatores de risco registrados nas rodovias federais que cortam Goiás durante o feriado de Natal, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cerca de 2,3 mil condutores foram flagrados desrespeitando o limite na chamada Operação Rodovida.

Em Rio Verde, na BR-060, agentes flagraram motoristas trafegando a até 153 km/h, muito acima do permitido para o trecho, o que reforça o alerta das autoridades para a imprudência ao volante. Outros registros mostram automóveis acima dos 140 km/h.

Inclusive, em Anápolis, no trecho da também BR-060, a PRF também chegou a montar um ponto de checagem em virtude do local ser considerado “crítico”.

Os dados fazem parte da Operação Rodovida – Natal, realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro, período em que a PRF contabilizou 52 sinistros de trânsito no estado.

As ocorrências deixaram 48 pessoas feridas e resultaram em oito mortes, número que representa o dobro de óbitos registrados no mesmo intervalo do ano passado.

Em 2024, haviam sido registrados 46 sinistros, com 57 feridos e quatro mortes. Apesar da leve redução no número de acidentes e de pessoas feridas, o aumento no total de vítimas fatais chamou a atenção.

Balanço da operação

Ao longo da Operação Rodovida – Natal, a PRF aplicou 1.761 infrações de trânsito em Goiás. Entre as principais irregularidades estão:

305 ultrapassagens proibidas

37 autuações por embriaguez ao volante

121 registros por não uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças