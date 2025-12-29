Motoristas são flagrados a velocidades impressionantes durante fiscalização de Natal em Goiás

PRF aponta que 2,3 mil condutores foram identificados cometendo infração, que é uma das principais causas de acidentes graves

Davi Galvão Davi Galvão -
Excesso de velocidade nas rodovias foi a principal infração registrada pela PRF. (Foto: Divulgação)
Excesso de velocidade nas rodovias foi a principal infração registrada pela PRF. (Foto: Divulgação)

O excesso de velocidade foi um dos principais fatores de risco registrados nas rodovias federais que cortam Goiás durante o feriado de Natal, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cerca de 2,3 mil condutores foram flagrados desrespeitando o limite na chamada Operação Rodovida.

Em Rio Verde, na BR-060, agentes flagraram motoristas trafegando a até 153 km/h, muito acima do permitido para o trecho, o que reforça o alerta das autoridades para a imprudência ao volante. Outros registros mostram automóveis acima dos 140 km/h.

Inclusive, em Anápolis, no trecho da também BR-060, a PRF também chegou a montar um ponto de checagem em virtude do local ser considerado “crítico”.

Leia também

Os dados fazem parte da Operação Rodovida – Natal, realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro, período em que a PRF contabilizou 52 sinistros de trânsito no estado.

As ocorrências deixaram 48 pessoas feridas e resultaram em oito mortes, número que representa o dobro de óbitos registrados no mesmo intervalo do ano passado.

Em 2024, haviam sido registrados 46 sinistros, com 57 feridos e quatro mortes. Apesar da leve redução no número de acidentes e de pessoas feridas, o aumento no total de vítimas fatais chamou a atenção.

Balanço da operação

Ao longo da Operação Rodovida – Natal, a PRF aplicou 1.761 infrações de trânsito em Goiás. Entre as principais irregularidades estão:

  • 305 ultrapassagens proibidas
  • 37 autuações por embriaguez ao volante
  • 121 registros por não uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias