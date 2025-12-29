Pai é condenado por agredir e humilhar filha de 11 anos na saída de escola em Goiânia

Servidores da unidade precisaram intervir para que estudante não fosse arrastada pelo homem

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

Um pai foi condenado na Justiça por violência doméstica após ele agredir a própria filha, de 11 anos, e submetê-la a constrangimento público na saída de uma escola pública estadual, em Goiânia. O episódio ocorreu quando a criança se recusou a acompanhá-lo após o término das aulas.

Conforme consta no processo, desde a separação, o condenado e a mãe da menor enfrentavam conflitos relacionados à convivência paterno-filial, situação que já motivava acompanhamento psicológico e acordos prévios para evitar visitas forçadas.

Assim, no dia dos fatos, em fevereiro de 2024, ao ser informada de que deveria ir para a casa do pai, a criança resistiu.

Diante da negativa, o homem passou a puxá-la pelo braço, utilizando força física em local público e diante de alunos e funcionários da escola.

Ele só não levou a filha porque servidores da unidade intervieram para impedir que a criança fosse arrastada contra a própria vontade.

Ao analisar o caso, o magistrado destacou que o depoimento da vítima foi consistente, detalhado e coerente, sendo suficiente para embasar a condenação.

Segundo a sentença, em crimes cometidos no âmbito familiar, especialmente contra vítimas hipervulneráveis, a palavra da criança tem especial valor quando respaldada por outras provas.

A decisão também se apoiou em laudo de exame de corpo de delito, que apontou lesões compatíveis com ação contundente, e em depoimentos testemunhais, incluindo o de uma funcionária da escola que presenciou parte da agressão e atuou para proteger a aluna.

O juiz também rejeitou as teses apresentadas pela defesa de que o pai teria agido para proteger a filha ou evitar situação de risco.

Também não foi aceita a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, pois ficou caracterizado o dolo, com a intenção consciente de impor autoridade por meio da violência.

Ao final, o pai foi condenado a sete meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

*Com informações do Portal Rota Jurídica