Precisa lavar os ovos antes de guardar na geladeira? Especialistas explicam

Hábito comum pode aumentar o risco de contaminação se feito da forma errada

Gabriel Yuri Souto - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Lavar os ovos antes de guardá-los na geladeira parece uma atitude correta. No entanto, especialistas alertam que esse costume pode ser prejudicial, dependendo de como é feito.

Os ovos possuem uma camada natural de proteção, chamada cutícula, que impede a entrada de micro-organismos pela casca. Quando o ovo é lavado, especialmente com água corrente, essa camada pode ser removida.

Sem essa proteção, bactérias presentes na superfície da casca podem penetrar com mais facilidade, aumentando o risco de contaminação, inclusive por Salmonella.

Por esse motivo, especialistas em segurança alimentar recomendam não lavar os ovos antes de armazená-los. O ideal é mantê-los secos, preferencialmente dentro da própria embalagem ou em um recipiente fechado.

A lavagem só deve ser feita no momento do uso, pouco antes de quebrar o ovo. Nesse caso, a orientação é lavar rapidamente em água corrente e usar imediatamente, sem armazenar novamente.

Outro ponto importante é a forma de guardar. Os ovos devem ser colocados dentro da geladeira, longe da porta, onde a temperatura varia mais. A parte interna mantém o frio mais constante e ajuda a conservar o alimento por mais tempo.

Contudo, também é recomendado manter os ovos com a ponta mais fina voltada para baixo, o que ajuda a preservar a gema centralizada e melhora a durabilidade.

Assim, apesar da impressão de limpeza, lavar os ovos antes de guardar pode causar o efeito contrário. Seguir as orientações corretas ajuda a manter os ovos seguros, frescos e próprios para o consumo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!