Saiba quem era o piloto goiano que morreu após queda de avião no mar de Copacabana
Nascido em Goiânia, ele havia completado 40 anos quatro dias antes do acidente
Foi identificado como Luiz Ricardo Leite de Amorim o piloto goiano, de 40 anos, que morreu após o avião que pilotava cair no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. A tragédia ocorreu na tarde de sábado (27) e foi registrada por populares.
Nascido em Goiânia, o profissional morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e prestava serviços para a empresa Visual Propaganda Aérea. Este era o primeiro trabalho dele para a companhia.
Quatro dias antes do acidente, Luiz Ricardo havia completado 40 anos.
Conforme apurado pelo G1, a aeronave realizava um serviço de publicidade na região, e apenas o piloto estava a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
Em nota, a Visual Propaganda Aérea informou que o piloto havia passado por treinamentos, estava devidamente habilitado e que a aeronave possuía todas as certificações necessárias.
Leia a nota completa:
“A Visual Propaganda Aérea manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim, ocorrido em trágico acidente aeronáutico.
Neste momento de imensa dor, a empresa se solidariza com os familiares, amigos e colegas do piloto, colocando-se integralmente à disposição para prestar todo suporte e apoio necessários à família.
A Visual Propaganda Aérea atua há mais de 40 anos no mercado, sempre pautada pela responsabilidade, profissionalismo e pelo rigoroso cumprimento das normas de segurança. Esclarece que é uma empresa devidamente homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e que a aeronave envolvida no acidente encontrava-se com todas as manutenções e certificações exigidas em dia.
A empresa informa, ainda, que está colaborando de forma ampla e transparente com as autoridades competentes, em especial com os órgãos responsáveis pela investigação, a fim de contribuir para o completo esclarecimento das causas do acidente.
Reiteramos nossos sentimentos e nosso compromisso com a segurança, a ética e o respeito à memória do profissional.”
