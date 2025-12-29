Saiba quem era o piloto goiano que morreu após queda de avião no mar de Copacabana

Nascido em Goiânia, ele havia completado 40 anos quatro dias antes do acidente

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2025

Imagem mostra o piloto goiano Luiz Ricardo Leite de Amorim. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera/Redes sociais)

Foi identificado como Luiz Ricardo Leite de Amorim o piloto goiano, de 40 anos, que morreu após o avião que pilotava cair no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. A tragédia ocorreu na tarde de sábado (27) e foi registrada por populares.

Nascido em Goiânia, o profissional morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e prestava serviços para a empresa Visual Propaganda Aérea. Este era o primeiro trabalho dele para a companhia.

Quatro dias antes do acidente, Luiz Ricardo havia completado 40 anos.

Conforme apurado pelo G1, a aeronave realizava um serviço de publicidade na região, e apenas o piloto estava a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Em nota, a Visual Propaganda Aérea informou que o piloto havia passado por treinamentos, estava devidamente habilitado e que a aeronave possuía todas as certificações necessárias.

Leia a nota completa:

“A Visual Propaganda Aérea manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim, ocorrido em trágico acidente aeronáutico.

Neste momento de imensa dor, a empresa se solidariza com os familiares, amigos e colegas do piloto, colocando-se integralmente à disposição para prestar todo suporte e apoio necessários à família.

A Visual Propaganda Aérea atua há mais de 40 anos no mercado, sempre pautada pela responsabilidade, profissionalismo e pelo rigoroso cumprimento das normas de segurança. Esclarece que é uma empresa devidamente homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e que a aeronave envolvida no acidente encontrava-se com todas as manutenções e certificações exigidas em dia.

A empresa informa, ainda, que está colaborando de forma ampla e transparente com as autoridades competentes, em especial com os órgãos responsáveis pela investigação, a fim de contribuir para o completo esclarecimento das causas do acidente.

Reiteramos nossos sentimentos e nosso compromisso com a segurança, a ética e o respeito à memória do profissional.”

