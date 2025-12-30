A técnica chinesa usada há séculos para aliviar dores que você consegue fazer em casa

Prática tradicional utiliza óleo e um objeto simples para estimular a circulação e relaxar músculos doloridos

Gabriel Yuri Souto - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Zappeando/YouTube)

Dores no pescoço, nas costas ou nos ombros fazem parte da rotina de muita gente. Em muitos casos, o desconforto aparece mesmo sem esforço físico intenso.

Antes de recorrer a remédios, porém, uma técnica antiga voltou a chamar atenção por ser simples, acessível e possível de fazer em casa.

Ela surgiu na medicina tradicional chinesa e é usada há séculos para aliviar tensões musculares, melhorar a circulação e reduzir dores localizadas. O método ficou popular por dispensar aparelhos caros e exigir apenas itens comuns.

A técnica é conhecida como Gua Sha.

Tradicionalmente, o Gua Sha utiliza uma pedra específica, mas, na prática doméstica, muitas pessoas adaptam o método usando óleo corporal e um objeto de borda lisa, como uma colher ou até um garfo sem pontas afiadas.

O princípio é estimular a pele e os tecidos abaixo dela por meio de movimentos firmes e repetidos, sempre em uma única direção. O atrito ativa a circulação sanguínea e ajuda a liberar tensões acumuladas nos músculos.

Para aplicar em casa, o primeiro passo é passar óleo vegetal ou óleo corporal na região dolorida. Isso reduz o atrito e protege a pele. Em seguida, o objeto escolhido é deslizado suavemente sobre a pele, com pressão moderada, sempre no sentido do músculo.

Muitas pessoas utilizam o cabo de um garfo, evitando as pontas, justamente por ter formato anatômico e fácil controle da pressão. O movimento deve ser contínuo, lento e repetido por alguns minutos.

Durante a prática, é comum a pele ficar avermelhada. Segundo especialistas em terapias orientais, isso é esperado e indica aumento da circulação local. No entanto, a técnica não deve causar dor intensa nem ser feita sobre áreas lesionadas.

O Gua Sha é usado para aliviar dores musculares, rigidez, sensação de peso e até dores tensionais de cabeça. Ainda assim, profissionais alertam que ele não substitui acompanhamento médico, especialmente em casos crônicos.

Quando feito com cuidado, o método ajuda a relaxar, melhora a mobilidade e proporciona sensação de alívio quase imediato. Por isso, mesmo sendo milenar, a técnica segue atual e cada vez mais popular no autocuidado diário.

Um costume antigo, simples e acessível, que atravessou séculos e ainda encontra espaço dentro de casa.

