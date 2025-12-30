Anápolis e Aparecida de Goiânia estão em ranking de cidades brasileiras mais citadas sem serem capitais; veja posições

Notícias locais, discussões sobre crescimento urbano e pautas regionais ajudam a projetar Anápolis para além das fronteiras de Goiás

Davi Galvão - 30 de dezembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/Sinduscon)

Anápolis garantiu um lugar de destaque no “feed” nacional ao aparecer na 36ª posição do ranking das cidades brasileiras não capitais mais citadas nas redes sociais em 2025. Em Goiás, o município fica atrás apenas de Aparecida de Goiânia.

O levantamento foi divulgado pela Revista Bula e coloca Anápolis entre os 50 que mais circularam nas conversas digitais ao longo do ano — seja por trabalho, notícia ou aquele comentário inevitável sobre trânsito e logística.

A lista mede a atenção digital recebida pelas cidades, mas não se baseia em uma contagem oficial de posts. Isso porque ainda não existe uma base pública, padronizada e auditável que reúna todas as menções feitas aos municípios nas diferentes redes sociais.

Para driblar essa limitação, o estudo utilizou o Índice Composto de Atenção Digital (ICAD-2025), que cruza sinais públicos verificáveis ligados à visibilidade das cidades no ambiente on-line.

Entram na conta fatores como tamanho da população, força econômica, intenção de viagem e experiências com alto potencial de “viralização”, aquelas que rendem stories, reels e comentários.

Na prática, cidades mais populosas ou com papel estratégico na economia aparecem com mais frequência nas redes, enquanto destinos turísticos costumam ter picos de atenção em períodos específicos do ano.

No caso de Anápolis, a presença constante nas redes está diretamente relacionada à importância logística e industrial no Centro-Oeste.

Cortada por rodovias estratégicas e reconhecida como polo de distribuição, a cidade vira assunto recorrente em conteúdos sobre economia, transporte, infraestrutura e oportunidades de trabalho.

Além disso, notícias locais, discussões sobre crescimento urbano e pautas regionais ajudam a projetar Anápolis para além das fronteiras de Goiás.

Lideranças

O ranking é liderado por grandes municípios não capitais de regiões metropolitanas, como Guarulhos e Campinas, em São Paulo, e São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

No recorte goiano, Anápolis aparece como a segunda cidade do interior mais citada nas redes sociais, ficando atrás apenas de Aparecida de Goiânia, que ocupa a 35ª posição. Caldas Novas, em 43º lugar, fecha o trio mais comentado do estado.

