Conheça pequeno país sem moeda própria considerado um dos mais ricos do mundo

Encravado entre a Suíça e a Áustria, país chama atenção por sua economia milionária, qualidade de vida elevada e um modelo financeiro único

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Apesar de pouco conhecido por grande parte do mundo, Liechtenstein é considerado um dos países mais ricos do planeta, mesmo sem possuir moeda própria.

Localizado na Europa Central, entre a Suíça e a Áustria, o pequeno principado tem apenas cerca de 160 km² e uma população que gira em torno de 40 mil habitantes.

O que surpreende é que, mesmo com tamanho reduzido e sem uma moeda nacional, Liechtenstein apresenta um dos maiores PIBs per capita do mundo, superando economias muito maiores.

O país utiliza oficialmente o franco suíço (CHF), o que garante estabilidade monetária e forte integração com a economia da Suíça.

Economia forte e industrializada

Diferente de outros pequenos países europeus que dependem fortemente do turismo, Liechtenstein possui uma economia altamente industrializada e diversificada.

O país abriga empresas multinacionais de destaque nos setores de engenharia de precisão, tecnologia, odontologia, construção e produtos industriais.

Além disso, o principado também é conhecido por seu sistema financeiro sólido, com bancos e fundos que atraem investimentos internacionais, embora hoje opere sob regras rígidas de transparência fiscal, alinhadas às normas da União Europeia.

Qualidade de vida elevada

A renda média da população é extremamente alta, o desemprego é baixo e os índices de segurança estão entre os melhores do mundo.

Muitos moradores, inclusive, trabalham no próprio país ou atravessam diariamente a fronteira para a Suíça, aproveitando a integração econômica da região.

Liechtenstein também se destaca pela educação de qualidade, infraestrutura moderna e serviços públicos eficientes, fatores que contribuem diretamente para o alto padrão de vida de seus habitantes.

Monarquia constitucional

Outro ponto curioso é que Liechtenstein é uma monarquia constitucional, governada por um príncipe que ainda exerce poderes políticos relevantes — algo raro na Europa atual.

Mesmo assim, o país mantém estabilidade política e forte participação popular nas decisões por meio de referendos.

Pequeno em território, mas gigante em riqueza e organização, Liechtenstein é um exemplo de como um país pode prosperar sem moeda própria, apostando em indústria, estabilidade econômica e boa governança.

