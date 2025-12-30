Idoso de Anápolis é encontrado sem vida dentro de casa e cachorro não deixa ninguém se aproximar do local

Animal permaneceu no imóvel e reagiu ao tentar proteger o tutor, impedindo a aproximação de outras pessoas

Idoso encontrado sem vida dentro de casa. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 69 anos, foi encontrado sem vida dentro da própria casa na noite desta segunda-feira (30), na Vila São Joaquim, em Anápolis.

O caso veio à tona após o proprietário do imóvel estranhar a ausência do inquilino por alguns dias.

Além do silêncio na residência, o latido constante do cachorro e um forte odor chamaram a atenção, levando o morador a pedir ajuda.

Ao entrarem no local, as equipes encontraram o idoso caído no chão, já sem sinais vitais.

O cachorro permaneceu ao lado do corpo e reagia à aproximação, o que dificultou o acesso ao interior do imóvel. O animal foi recolhido para que os procedimentos pudessem ser realizados com segurança.

Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado para as providências legais.

