Idoso de Anápolis é encontrado sem vida dentro de casa e cachorro não deixa ninguém se aproximar do local
Animal permaneceu no imóvel e reagiu ao tentar proteger o tutor, impedindo a aproximação de outras pessoas
Um idoso, de 69 anos, foi encontrado sem vida dentro da própria casa na noite desta segunda-feira (30), na Vila São Joaquim, em Anápolis.
O caso veio à tona após o proprietário do imóvel estranhar a ausência do inquilino por alguns dias.
Além do silêncio na residência, o latido constante do cachorro e um forte odor chamaram a atenção, levando o morador a pedir ajuda.
Ao entrarem no local, as equipes encontraram o idoso caído no chão, já sem sinais vitais.
O cachorro permaneceu ao lado do corpo e reagia à aproximação, o que dificultou o acesso ao interior do imóvel. O animal foi recolhido para que os procedimentos pudessem ser realizados com segurança.
Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado para as providências legais.
