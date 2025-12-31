Cidade com menos de 10 mil habitantes recebe mais de R$ 600 milhões e vira “terra prometida” para quem está procurando emprego

31 de dezembro de 2025

Com menos de 10 mil habitantes, São Jorge D’Oeste, no sudoeste do Paraná, passou a ocupar um lugar de destaque no cenário industrial do estado.

O município recebeu um investimento de R$ 612 milhões do Grupo Piracanjuba para a instalação de uma fábrica de queijos de grande porte, projeto que transformou a cidade em referência de desenvolvimento e ampliou significativamente as expectativas de geração de empregos na região.

A nova unidade integra o programa Paraná Competitivo, iniciativa do governo estadual voltada à atração de indústrias e ao fortalecimento do setor agropecuário. Com início de operação em novembro, a fábrica ainda está em fase de conclusão, mas já impressiona pelos números.

Na primeira etapa, o complexo ocupa 54 mil metros quadrados e terá capacidade para processar cerca de 1,2 milhão de litros de leite por dia, produzindo anualmente 39,4 mil toneladas de muçarela e 7,9 mil toneladas de manteiga.

O impacto econômico direto também chama atenção. A expectativa é de geração de aproximadamente 300 empregos diretos, número expressivo para um município desse porte.

Segundo o Grupo Piracanjuba, a escolha de São Jorge D’Oeste se deve à localização estratégica, que facilita a logística de distribuição para as regiões Sul e Sudeste, além da proximidade com produtores de leite.

Para o governo do Paraná, o empreendimento confirma a política de incentivo a empresas que agregam valor à produção local. Outro destaque do projeto está na inovação e na sustentabilidade industrial.

O soro do leite, antes considerado um subproduto, será reaproveitado na própria unidade para a produção anual de 6 mil toneladas de whey protein e 14,8 mil toneladas de lactose em pó.

A iniciativa reduz custos operacionais, elimina transporte entre fábricas e diminui a dependência externa, já que o Brasil ainda importa cerca de 85% desses insumos. Com isso, São Jorge D’Oeste deixa de ser apenas uma pequena cidade do interior e passa a simbolizar uma nova fronteira de oportunidades, emprego e desenvolvimento industrial no país.

