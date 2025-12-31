ID Jovem: o benefício do Governo que permite aos estudantes viajarem de graça para todo o país

Desde o seu lançamento, o programa já beneficiou mais de 3,6 milhões de jovens em todo o Brasil, facilitando desde viagens interestaduais até a participação em eventos culturais

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O ID Jovem é um programa do Governo Federal criado para ampliar o acesso de jovens de baixa renda a oportunidades de lazer, cultura, educação e transporte, funcionando como uma porta de entrada para direitos que muitas vezes ficariam fora do alcance financeiro.

O benefício existe desde 2016 e, desde então, já beneficiou mais de 3,6 milhões de jovens em todo o Brasil, facilitando desde viagens interestaduais até a participação em eventos culturais.

Por isso, vale entender o que está por trás do programa e por que ele se tornou tão importante para quem busca economizar e aproveitar mais.

O que é o ID Jovem e como ele funciona

O ID Jovem, ou Identidade Jovem, é uma carteirinha digital gratuita emitida pelo Governo Federal.

Ela serve para comprovar que o portador se enquadra nos critérios do programa e, assim, pode acessar benefícios previstos no Estatuto da Juventude.

Na prática, o ID Jovem funciona como um documento digital que pode ser apresentado pelo celular ou impresso.

Com ele, o jovem garante descontos, gratuidades e isenções em diferentes áreas, sem a necessidade de vínculo estudantil.

Quais benefícios o ID Jovem oferece

Entre os principais atrativos do ID Jovem estão as vantagens financeiras.

O programa garante meia-entrada em cinemas, teatros, museus, shows, espetáculos esportivos e eventos culturais em geral.

Além disso, o ID Jovem assegura vagas gratuitas em viagens interestaduais de ônibus, trem ou embarcação em linhas convencionais.

São duas vagas totalmente gratuitas por veículo e, quando elas se esgotam, outras duas com desconto de 50% no valor da passagem.

Outro ponto importante é a isenção da taxa de inscrição do Enem, vestibulares de universidades federais, institutos federais e concursos públicos, o que ajuda muitos jovens a continuarem os estudos ou buscarem oportunidades profissionais.

Quem pode se cadastrar no ID Jovem

Apesar de ser bastante abrangente, o ID Jovem não está disponível para qualquer pessoa.

Para participar, é necessário ter entre 15 e 29 anos e fazer parte de uma família com renda mensal de até dois salários mínimos.

Além disso, o jovem precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com os dados atualizados nos últimos 24 meses.

Um detalhe importante é que não é obrigatório estar estudando para ter acesso ao benefício.

Como emitir a carteirinha pela internet

Depois de confirmar que o cadastro no CadÚnico está ativo, a emissão do ID Jovem é simples e totalmente online.

O processo pode ser feito pelo site oficial ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.

Basta informar o número do NIS, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Após a confirmação dos dados, o documento digital fica disponível rapidamente para uso.

O ID Jovem tem validade de até 180 dias e pode ser renovado sempre que necessário, desde que as informações no CadÚnico estejam atualizadas.

Para acessar o serviço oficial, o cadastro pode ser feito diretamente em: https://idjovem.juventude.gov.br.

Um benefício que vai além das viagens

Mais do que permitir viajar de graça ou pagar menos, o ID Jovem amplia o acesso à cultura, ao esporte e à educação.

Com isso, o programa contribui para inclusão social, mobilidade e novas experiências, principalmente para jovens que enfrentam limitações financeiras.

