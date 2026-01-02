2025 acabou. Talvez você tenha complicado demais

José Fernandes - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Mais um ano se passou e com ele, aquela sensação conhecida de metas não cumpridas, planos interrompidos?

Sabe aquela missão “praticamente impossível”? Aquela que parece exigir algo além do humano ou uma força maior do que você tem?

É verdade que algumas metas são realmente difíceis, mas um erro comum é transformar tarefas simples em desafios complicados.

Fomos educados a acreditar que sucesso exige sofrimento extremo, desgaste constante e caminhos quase intransponíveis. Talvez você esteja entrando em 2026 carregando esse peso sem perceber.

Aqui vão duas provocações estratégicas:

1) Questione sua própria narrativa

E se isso pudesse ser mais simples do que você está imaginando?

2) Enfraqueça o “impossível”

Quem insiste em um único caminho transforma obstáculos em muros. Quem constrói alternativas transforma muros em desvios.

O ano que passou teve lutas. Teve perdas, mas houve Deus em cada detalhe. Ele sustentou quando faltou força.

“Eu sei os planos que tenho para vocês… Planos de bem, e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança.”

(Jeremias 29:11)

