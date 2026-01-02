Aparelhos que devem ser tirados da tomada quando for sair de casa, segundo especialistas

Itens comuns da casa podem causar superaquecimento, curto-circuito e até incêndios. Veja quais devem ser desconectados antes de viajar ou passar o dia fora

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Universidade de Exploração Geológica do Estado da Rússia/Reprodução)

Sair de casa e deixar tudo ligado parece inofensivo, mas especialistas em segurança elétrica e prevenção de incêndios alertam que alguns aparelhos devem, sim, ser desconectados da tomada sempre que possível — principalmente quando você vai passar horas fora ou viajar.

Além de reduzir riscos de curtos-circuitos, superaquecimento e incêndios, o hábito também ajuda a diminuir o consumo “fantasma” de energia, aquele gasto silencioso que continua mesmo com o aparelho desligado.

A seguir, veja quais equipamentos merecem atenção redobrada e por que você deve tirá-los da tomada ao sair.

1. Air fryer

A air fryer se tornou uma das queridinhas da cozinha, mas especialistas chamam atenção para o fato de que ela trabalha em altas temperaturas e possui resistência elétrica interna, o que aumenta o risco em caso de falhas na fiação, quedas de energia ou oscilações.

Mesmo desligada, muitos modelos continuam com circuitos energizados — por isso, tirar da tomada é o mais seguro.

2. Ferro de passar roupa

Esse é um dos aparelhos mais perigosos quando se trata de distração doméstica. Especialistas recomendam que o ferro seja desconectado sempre, mesmo quando você sai “rapidinho”.

Isso porque, se ele estiver com defeito, pode voltar a aquecer, causar superaquecimento na base e até iniciar um incêndio, principalmente se estiver perto de tecidos.

3. Carregadores (celular, notebook e afins)

Deixar carregador na tomada sem uso parece normal, mas não é recomendado. O equipamento pode aquecer com o tempo e ainda sofre com picos de energia.

Além disso, carregadores falsificados ou de baixa qualidade são ainda mais perigosos e podem gerar curto, derreter e até queimar a tomada.

4. Aquecedores e ventiladores potentes

Aparelhos que puxam muita energia exigem cuidado. Aquecedores, principalmente, são frequentemente associados a acidentes domésticos por conta do alto consumo elétrico, uso prolongado e risco de superaquecimento.

Se a tomada estiver com mau contato, o perigo aumenta. A recomendação é simples: saiu de casa? desconecte.

5. Cafeteira elétrica

Alguns modelos têm função de manter aquecido, e outros podem apresentar defeitos que fazem o equipamento continuar recebendo energia mesmo sem uso.

Além disso, como é um aparelho que aquece rapidamente, qualquer problema pode representar risco.

6. Micro-ondas

Embora muita gente deixe o micro-ondas na tomada o tempo todo, especialistas reforçam que o equipamento pode ser afetado por oscilações elétricas e falhas internas.

O problema não é só incêndio: um pico de energia pode queimar componentes e gerar prejuízo. Em viagens, é recomendado desligar.

7. Televisão e eletrônicos sensíveis

TVs modernas, videogames, roteadores e aparelhos com placas eletrônicas podem sofrer com quedas e picos de energia, principalmente durante tempestades.

Ao sair por longos períodos, especialistas indicam desconectar para evitar danos e reduzir riscos.

8. Extensões e réguas de energia

Réguas e extensões não são aparelhos em si, mas merecem destaque porque concentram muitos dispositivos em um único ponto. Se houver sobrecarga, o risco de aquecimento aumenta.

O ideal é evitar deixar régua carregada com vários cabos ligados enquanto ninguém está em casa.

Dica extra dos especialistas: atenção aos sinais de perigo

Se você notar algum destes sinais, o risco é maior:

– Tomada esquentando demais;

– Cheiro de queimado;

– Faíscas ao ligar o aparelho;

– Plugues derretidos;

– Fios descascados.

Nesses casos, o recomendado é parar de usar imediatamente e procurar um eletricista.

Desligar da tomada é hábito simples que evita dor de cabeça

Desconectar aparelhos antes de sair pode parecer exagero, mas é um cuidado que pode evitar acidentes e até salvar vidas. Se você vai ficar fora por algumas horas, foque nos aparelhos de aquecimento, carregadores e eletrônicos mais sensíveis.

E se for viajar, a dica é mais forte: deixe na tomada apenas o essencial, como geladeira e itens realmente necessários.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!