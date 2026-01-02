Mulher causa prejuízo de mais de R$ 2 mil a lojas no fim de ano e acaba presa em Aparecida de Goiânia

Suspeita agia na movimentada Avenida da Igualdade, um dos principais polos comerciais da cidade

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Furtos ocorreram no Garavelo. (Foto: Divulgação)

O último dia de 2025 não terminou nada bem para uma mulher que decidiu aproveitar o movimento intenso do comércio para praticar furtos em Aparecida de Goiânia. Ela foi presa em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde da quarta-feira (31), após uma série de ataques a estabelecimentos na região do Garavelo.

A suspeita agia na movimentada Avenida da Igualdade, um dos principais polos comerciais da cidade. Aproveitando o fluxo de consumidores que faziam as compras de última hora, ela conseguiu subtrair produtos em pelo menos três locais diferentes: duas lojas de roupas e uma perfumaria.

A “farra”, no entanto, foi interrompida por equipes da 4ª Regional da GCM, que integram a Operação Boas Festas. Com a mulher, os guardas encontraram diversas peças de vestuário e uma quantidade considerável de perfumes.

Apenas as fragrâncias foram avaliadas em mais de R$ 2 mil. Um comparsa que ajudava nos crimes conseguiu fugir antes da abordagem e segue sendo procurado.

Após ser detida, a mulher foi levada para a Central de Flagrantes, onde as mercadorias foram reconhecidas pelos lojistas.

A Operação Boas Festas, que reforça o patrulhamento em áreas de grande circulação, segue ativa até domingo (04), para coibir práticas ilícitas neste período de festividades.

