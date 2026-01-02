Tempestades com queda de granizo, raios e rajadas de vento podem atingir mais de 200 cidades em Goiás neste sábado (03); veja previsão

Cihmego detalhou os índices para todas as regiões do estado, que viverão cenários bastante parecidos

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2026

Defesa Civil emitiu alerta de tempestades. (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

O primeiro sábado de 2026 está com alerta de atenção por conta da previsão do tempo, com um cenário parecido para 215 municípios de Goiás, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

De acordo com o órgão, a combinação de calor e umidade deverá fazer chover em todas essas cidades. Assim, o risco de tempestades vai ser elevado, com potencial para rajadas de ventos, raios e eventualmente granizo. (veja a lista no final da matéria)

Nelas, a indicação de chuva é de 20 e 30 mm/hora ou 50mm/dia, e a velocidade dos ventos de mais de 50 km/h.

Agora, sobre as temperaturas, na média, a sensação de abafamento predominará no estado, com temperaturas em 34 °C em quase todas as regiões do estado, menos na Sudoeste, onde os termômetros indicam 33 °C.

Em relação aos níveis pluviométricos, também na média, serão entre 20 mm e 45 mm. Norte e Leste têm os 45 mm, Centro 35 mm, Oeste e Sul, 25 mm e Sudoeste 20 mm.

Para a capital e as cidades que integram a região Metropolitana, o calor será de 32 °C de máxima, com sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 15 mm.

Anápolis o cenário é parecido com o de Goiânia, mas com menos calor, de 30 °C, mas igual no índice pluviométrico. Já Rio Verde está com a situação idêntica a da capital, tanto na temperatura, quanto no índice de chuva.

Confira as cidades

Abadia de Goiás

Abadiânia

Acreúna

Adelândia

Água Limpa

Águas Lindas de Goiás

Alexânia

Aloândia

Alto Horizonte

Amaralina

Americano do Brasil

Amorinópolis

Anápolis

Anhanguera

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Araçu

Aragarças

Aragoiânia

Araguapaz

Arenópolis

Aruanã

Aurilândia

Avelinópolis

Baliza

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bom Jardim de Goiás

Bom Jesus de Goiás

Bonfinópolis

Bonópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti Alegre

Buriti de Goiás

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Cachoeira Dourada

Caçu

Caiapônia

Caldas Novas

Caldazinha

Campestre de Goiás

Campinorte

Campo Alegre de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Campos Belos

Campos Verdes

Carmo do Rio Verde

Castelândia

Catalão

Caturaí

Ceres

Cezarina

Chapadão do Céu

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Córrego do Ouro

Corumbá de Goiás

Corumbaíba

Cristalina

Cristianópolis

Crixás

Cromínia

Cumari

Damolândia

Davinópolis

Diorama

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Edealina

Edéia

Estrela do Norte

Faina

Fazenda Nova

Firminópolis

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goiandira

Goianésia

Goianira

Goiás

Goiatuba

Gouvelândia

Guapó

Guaraíta

Guarinos

Heitoraí

Hidrolândia

Hidrolina

Inaciolândia

Indiara

Inhumas

Ipameri

Ipiranga de Goiás

Iporá

Israelândia

Itaberaí

Itaguari

Itaguaru

Itajá

Itapaci

Itapirapuã

Itapuranga

Itarumã

Itauçu

Itumbiara

Ivolândia

Jandaia

Jaraguá

Jataí

Jaupaci

Jesúpolis

Joviânia

Jussara

Lagoa Santa

Leopoldo de Bulhões

Luziânia

Mairipotaba

Mara Rosa

Marzagão

Matrinchã

Maurilândia

Mineiros

Moiporá

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Morrinhos

Morro Agudo de Goiás

Mossâmedes

Mozarlândia

Mundo Novo

Mutunópolis

Nazário

Nerópolis

Nova América

Nova Aurora

Nova Crixás

Nova Glória

Nova Iguaçu de Goiás

Nova Veneza

Novo Brasil

Novo Gama

Novo Planalto

Orizona

Ouro Verde de Goiás

Ouvidor

Palestina de Goiás

Palmeiras de Goiás

Palmelo

Palminópolis

Panamá

Paranaiguara

Paraúna

Perolândia

Petrolina de Goiás

Pilar de Goiás

Piracanjuba

Piranhas

Pirenópolis

Pires do Rio

Pontalina

Porangatu

Porteirão

Portelândia

Professor Jamil

Quirinópolis

Rialma

Rianápolis

Rio Quente

Rio Verde

Rubiataba

Sanclerlândia

Santa Bárbara de Goiás

Santa Cruz de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santa Rosa de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São Francisco de Goiás

São João da Paraúna

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

São Simão

Senador Canedo

Serranópolis

Silvânia

Taquaral de Goiás

Terezópolis de Goiás

Três Ranchos

Trindade

Turvânia

Turvelândia

Uirapuru

Uruaçu

Uruana

Urutaí

Valparaíso de Goiás

Varjão

Vianópolis

Vicentinópolis

Vila Propício

Goiânia

São Luiz do Norte

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!