Tempestades com queda de granizo, raios e rajadas de vento podem atingir mais de 200 cidades em Goiás neste sábado (03); veja previsão

Cihmego detalhou os índices para todas as regiões do estado, que viverão cenários bastante parecidos

Defesa Civil emitiu alerta de tempestades. (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)
O primeiro sábado de 2026 está com alerta de atenção por conta da previsão do tempo, com um cenário parecido para 215 municípios de Goiás, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

De acordo com o órgão, a combinação de calor e umidade deverá fazer chover em todas essas cidades. Assim, o risco de tempestades vai ser elevado, com potencial para rajadas de ventos, raios e eventualmente granizo. (veja a lista no final da matéria)

Nelas, a indicação de chuva é de 20 e 30 mm/hora ou 50mm/dia, e a velocidade dos ventos de mais de 50 km/h.

Agora, sobre as temperaturas, na média, a sensação de abafamento predominará no estado, com temperaturas em 34 °C em quase todas as regiões do estado, menos na Sudoeste, onde os termômetros indicam 33 °C.

Em relação aos níveis pluviométricos, também na média, serão entre 20 mm e 45 mm. Norte e Leste têm os 45 mm, Centro 35 mm, Oeste e Sul, 25 mm e Sudoeste 20 mm.

Para a capital e as cidades que integram a região Metropolitana, o calor será de 32 °C de máxima, com sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 15 mm.

Anápolis o cenário é parecido com o de Goiânia, mas com menos calor, de 30 °C, mas igual no índice pluviométrico. Já Rio Verde está com a situação idêntica a da capital, tanto na temperatura, quanto no índice de chuva.

 Confira as cidades

  • Abadia de Goiás

  • Abadiânia

  • Acreúna

  • Adelândia

  • Água Limpa

  • Águas Lindas de Goiás

  • Alexânia

  • Aloândia

  • Alto Horizonte

  • Amaralina

  • Americano do Brasil

  • Amorinópolis

  • Anápolis

  • Anhanguera

  • Anicuns

  • Aparecida de Goiânia

  • Aparecida do Rio Doce

  • Aporé

  • Araçu

  • Aragarças

  • Aragoiânia

  • Araguapaz

  • Arenópolis

  • Aruanã

  • Aurilândia

  • Avelinópolis

  • Baliza

  • Barro Alto

  • Bela Vista de Goiás

  • Bom Jardim de Goiás

  • Bom Jesus de Goiás

  • Bonfinópolis

  • Bonópolis

  • Brazabrantes

  • Britânia

  • Buriti Alegre

  • Buriti de Goiás

  • Cachoeira Alta

  • Cachoeira de Goiás

  • Cachoeira Dourada

  • Caçu

  • Caiapônia

  • Caldas Novas

  • Caldazinha

  • Campestre de Goiás

  • Campinorte

  • Campo Alegre de Goiás

  • Campo Limpo de Goiás

  • Campos Belos

  • Campos Verdes

  • Carmo do Rio Verde

  • Castelândia

  • Catalão

  • Caturaí

  • Ceres

  • Cezarina

  • Chapadão do Céu

  • Cidade Ocidental

  • Cocalzinho de Goiás

  • Córrego do Ouro

  • Corumbá de Goiás

  • Corumbaíba

  • Cristalina

  • Cristianópolis

  • Crixás

  • Cromínia

  • Cumari

  • Damolândia

  • Davinópolis

  • Diorama

  • Divinópolis de Goiás

  • Doverlândia

  • Edealina

  • Edéia

  • Estrela do Norte

  • Faina

  • Fazenda Nova

  • Firminópolis

  • Gameleira de Goiás

  • Goianápolis

  • Goiandira

  • Goianésia

  • Goianira

  • Goiás

  • Goiatuba

  • Gouvelândia

  • Guapó

  • Guaraíta

  • Guarinos

  • Heitoraí

  • Hidrolândia

  • Hidrolina

  • Inaciolândia

  • Indiara

  • Inhumas

  • Ipameri

  • Ipiranga de Goiás

  • Iporá

  • Israelândia

  • Itaberaí

  • Itaguari

  • Itaguaru

  • Itajá

  • Itapaci

  • Itapirapuã

  • Itapuranga

  • Itarumã

  • Itauçu

  • Itumbiara

  • Ivolândia

  • Jandaia

  • Jaraguá

  • Jataí

  • Jaupaci

  • Jesúpolis

  • Joviânia

  • Jussara

  • Lagoa Santa

  • Leopoldo de Bulhões

  • Luziânia

  • Mairipotaba

  • Mara Rosa

  • Marzagão

  • Matrinchã

  • Maurilândia

  • Mineiros

  • Moiporá

  • Montes Claros de Goiás

  • Montividiu

  • Morrinhos

  • Morro Agudo de Goiás

  • Mossâmedes

  • Mozarlândia

  • Mundo Novo

  • Mutunópolis

  • Nazário

  • Nerópolis

  • Nova América

  • Nova Aurora

  • Nova Crixás

  • Nova Glória

  • Nova Iguaçu de Goiás

  • Nova Veneza

  • Novo Brasil

  • Novo Gama

  • Novo Planalto

  • Orizona

  • Ouro Verde de Goiás

  • Ouvidor

  • Palestina de Goiás

  • Palmeiras de Goiás

  • Palmelo

  • Palminópolis

  • Panamá

  • Paranaiguara

  • Paraúna

  • Perolândia

  • Petrolina de Goiás

  • Pilar de Goiás

  • Piracanjuba

  • Piranhas

  • Pirenópolis

  • Pires do Rio

  • Pontalina

  • Porangatu

  • Porteirão

  • Portelândia

  • Professor Jamil

  • Quirinópolis

  • Rialma

  • Rianápolis

  • Rio Quente

  • Rio Verde

  • Rubiataba

  • Sanclerlândia

  • Santa Bárbara de Goiás

  • Santa Cruz de Goiás

  • Santa Fé de Goiás

  • Santa Helena de Goiás

  • Santa Isabel

  • Santa Rita do Araguaia

  • Santa Rita do Novo Destino

  • Santa Rosa de Goiás

  • Santa Terezinha de Goiás

  • Santo Antônio da Barra

  • Santo Antônio de Goiás

  • Santo Antônio do Descoberto

  • São Domingos

  • São Francisco de Goiás

  • São João da Paraúna

  • São Luís de Montes Belos

  • São Miguel do Araguaia

  • São Miguel do Passa Quatro

  • São Patrício

  • São Simão

  • Senador Canedo

  • Serranópolis

  • Silvânia

  • Taquaral de Goiás

  • Terezópolis de Goiás

  • Três Ranchos

  • Trindade

  • Turvânia

  • Turvelândia

  • Uirapuru

  • Uruaçu

  • Uruana

  • Urutaí

  • Valparaíso de Goiás

  • Varjão

  • Vianópolis

  • Vicentinópolis

  • Vila Propício

  • Goiânia

  • São Luiz do Norte

