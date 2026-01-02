Tempestades com queda de granizo, raios e rajadas de vento podem atingir mais de 200 cidades em Goiás neste sábado (03); veja previsão
Cihmego detalhou os índices para todas as regiões do estado, que viverão cenários bastante parecidos
O primeiro sábado de 2026 está com alerta de atenção por conta da previsão do tempo, com um cenário parecido para 215 municípios de Goiás, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).
De acordo com o órgão, a combinação de calor e umidade deverá fazer chover em todas essas cidades. Assim, o risco de tempestades vai ser elevado, com potencial para rajadas de ventos, raios e eventualmente granizo. (veja a lista no final da matéria)
Nelas, a indicação de chuva é de 20 e 30 mm/hora ou 50mm/dia, e a velocidade dos ventos de mais de 50 km/h.
Agora, sobre as temperaturas, na média, a sensação de abafamento predominará no estado, com temperaturas em 34 °C em quase todas as regiões do estado, menos na Sudoeste, onde os termômetros indicam 33 °C.
Em relação aos níveis pluviométricos, também na média, serão entre 20 mm e 45 mm. Norte e Leste têm os 45 mm, Centro 35 mm, Oeste e Sul, 25 mm e Sudoeste 20 mm.
Para a capital e as cidades que integram a região Metropolitana, o calor será de 32 °C de máxima, com sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 15 mm.
Anápolis o cenário é parecido com o de Goiânia, mas com menos calor, de 30 °C, mas igual no índice pluviométrico. Já Rio Verde está com a situação idêntica a da capital, tanto na temperatura, quanto no índice de chuva.
Confira as cidades
-
Abadia de Goiás
-
Abadiânia
-
Acreúna
-
Adelândia
-
Água Limpa
-
Águas Lindas de Goiás
-
Alexânia
-
Aloândia
-
Alto Horizonte
-
Amaralina
-
Americano do Brasil
-
Amorinópolis
-
Anápolis
-
Anhanguera
-
Anicuns
-
Aparecida de Goiânia
-
Aparecida do Rio Doce
-
Aporé
-
Araçu
-
Aragarças
-
Aragoiânia
-
Araguapaz
-
Arenópolis
-
Aruanã
-
Aurilândia
-
Avelinópolis
-
Baliza
-
Barro Alto
-
Bela Vista de Goiás
-
Bom Jardim de Goiás
-
Bom Jesus de Goiás
-
Bonfinópolis
-
Bonópolis
-
Brazabrantes
-
Britânia
-
Buriti Alegre
-
Buriti de Goiás
-
Cachoeira Alta
-
Cachoeira de Goiás
-
Cachoeira Dourada
-
Caçu
-
Caiapônia
-
Caldas Novas
-
Caldazinha
-
Campestre de Goiás
-
Campinorte
-
Campo Alegre de Goiás
-
Campo Limpo de Goiás
-
Campos Belos
-
Campos Verdes
-
Carmo do Rio Verde
-
Castelândia
-
Catalão
-
Caturaí
-
Ceres
-
Cezarina
-
Chapadão do Céu
-
Cidade Ocidental
-
Cocalzinho de Goiás
-
Córrego do Ouro
-
Corumbá de Goiás
-
Corumbaíba
-
Cristalina
-
Cristianópolis
-
Crixás
-
Cromínia
-
Cumari
-
Damolândia
-
Davinópolis
-
Diorama
-
Divinópolis de Goiás
-
Doverlândia
-
Edealina
-
Edéia
-
Estrela do Norte
-
Faina
-
Fazenda Nova
-
Firminópolis
-
Gameleira de Goiás
-
Goianápolis
-
Goiandira
-
Goianésia
-
Goianira
-
Goiás
-
Goiatuba
-
Gouvelândia
-
Guapó
-
Guaraíta
-
Guarinos
-
Heitoraí
-
Hidrolândia
-
Hidrolina
-
Inaciolândia
-
Indiara
-
Inhumas
-
Ipameri
-
Ipiranga de Goiás
-
Iporá
-
Israelândia
-
Itaberaí
-
Itaguari
-
Itaguaru
-
Itajá
-
Itapaci
-
Itapirapuã
-
Itapuranga
-
Itarumã
-
Itauçu
-
Itumbiara
-
Ivolândia
-
Jandaia
-
Jaraguá
-
Jataí
-
Jaupaci
-
Jesúpolis
-
Joviânia
-
Jussara
-
Lagoa Santa
-
Leopoldo de Bulhões
-
Luziânia
-
Mairipotaba
-
Mara Rosa
-
Marzagão
-
Matrinchã
-
Maurilândia
-
Mineiros
-
Moiporá
-
Montes Claros de Goiás
-
Montividiu
-
Morrinhos
-
Morro Agudo de Goiás
-
Mossâmedes
-
Mozarlândia
-
Mundo Novo
-
Mutunópolis
-
Nazário
-
Nerópolis
-
Nova América
-
Nova Aurora
-
Nova Crixás
-
Nova Glória
-
Nova Iguaçu de Goiás
-
Nova Veneza
-
Novo Brasil
-
Novo Gama
-
Novo Planalto
-
Orizona
-
Ouro Verde de Goiás
-
Ouvidor
-
Palestina de Goiás
-
Palmeiras de Goiás
-
Palmelo
-
Palminópolis
-
Panamá
-
Paranaiguara
-
Paraúna
-
Perolândia
-
Petrolina de Goiás
-
Pilar de Goiás
-
Piracanjuba
-
Piranhas
-
Pirenópolis
-
Pires do Rio
-
Pontalina
-
Porangatu
-
Porteirão
-
Portelândia
-
Professor Jamil
-
Quirinópolis
-
Rialma
-
Rianápolis
-
Rio Quente
-
Rio Verde
-
Rubiataba
-
Sanclerlândia
-
Santa Bárbara de Goiás
-
Santa Cruz de Goiás
-
Santa Fé de Goiás
-
Santa Helena de Goiás
-
Santa Isabel
-
Santa Rita do Araguaia
-
Santa Rita do Novo Destino
-
Santa Rosa de Goiás
-
Santa Terezinha de Goiás
-
Santo Antônio da Barra
-
Santo Antônio de Goiás
-
Santo Antônio do Descoberto
-
São Domingos
-
São Francisco de Goiás
-
São João da Paraúna
-
São Luís de Montes Belos
-
São Miguel do Araguaia
-
São Miguel do Passa Quatro
-
São Patrício
-
São Simão
-
Senador Canedo
-
Serranópolis
-
Silvânia
-
Taquaral de Goiás
-
Terezópolis de Goiás
-
Três Ranchos
-
Trindade
-
Turvânia
-
Turvelândia
-
Uirapuru
-
Uruaçu
-
Uruana
-
Urutaí
-
Valparaíso de Goiás
-
Varjão
-
Vianópolis
-
Vicentinópolis
-
Vila Propício
-
Goiânia
-
São Luiz do Norte
