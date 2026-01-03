Acampamento termina em morte após improvável acontecer, em Bela Vista de Goiás

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2026

Acidente aconteceu durante o acampamento. (Foto: Reprodução)

O que deveria ser um momento de lazer e descanso em família terminou em uma tragédia difícil de acreditar na tarde deste sábado (03), no Distrito de Roselândia, zona rural de Bela Vista de Goiás. Um homem de 51 anos perdeu a vida após ser atingido por um galho de árvore enquanto acampava.

A vítima estava sentada sob a sombra de um pé de jatobá por volta das 13h, quando o improvável aconteceu. Segundo relatos de testemunhas que estavam no local, ouviu-se um forte estalo vindo da árvore e, em questão de segundos, um galho grande se desprendeu e caiu diretamente sobre a cabeça de Francisco.

Amigos que acompanhavam a vítima contaram aos policiais que os filhos estavam próximos no momento do acidente. Eles conseguiram se afastar a tempo após ouvirem o barulho, mas o pai não teve a mesma sorte e sofreu um impacto direto no crânio.

Desesperados, os presentes realizaram os primeiros socorros e o colocaram em um veículo particular para buscar ajuda. Eles chegaram a ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Roselândia, mas encontraram o local fechado.

A vítima foi então levada às pressas para o Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás, mas já deu entrada na unidade sem vida. O caso foi registrado como morte acidental.

