Adeus, micro-ondas: novo equipamento é 3 em 1 e não deixa a comida com gosto de “esquentada”

Forno combinado ganha espaço nas cozinhas por unir vapor, convecção e calor seco, entregando refeições mais saborosas e versáteis

Pedro Ribeiro - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Por muitos anos, o micro-ondas foi um dos eletrodomésticos mais presentes nas cozinhas brasileiras. Prático, rápido e funcional, ele facilitou a rotina de milhões de pessoas ao permitir o reaquecimento de alimentos sem esforço.

No entanto, esse cenário começa a mudar com a chegada de um novo equipamento que promete substituir o micro-ondas com mais eficiência e melhores resultados.

Especialistas apontam o forno combinado, também conhecido como forno de convecção, como o sucessor natural do micro-ondas. O equipamento chama atenção por ser 3 em 1, reunindo diferentes métodos de cocção em um único aparelho e evitando o sabor característico de comida apenas reaquecida.

O forno combinado funciona por meio da união de três tecnologias: vapor, convecção forçada e calor seco. Dentro da mesma câmara, é possível usar cada método separadamente ou combiná-los, o que garante mais controle sobre o preparo dos alimentos e resultados mais uniformes.

A versatilidade é um dos principais diferenciais. Além de aquecer refeições, o forno combinado permite assar, cozinhar, gratinar, fermentar massas, desidratar alimentos e até regenerar pratos sem comprometer textura e sabor.

Alguns modelos contam, inclusive, com sistemas automáticos de limpeza, o que facilita a manutenção no dia a dia.

Outro destaque está no controle da umidade interna. O equipamento possui válvulas que regulam a saída do vapor produzido pelos próprios alimentos, evitando ressecamento excessivo.

Ventiladores potentes garantem a circulação uniforme do ar quente, enquanto o sistema de geração de vapor pode usar reservatório interno ou pulverização direta de água.

Já o micro-ondas funciona a partir da emissão de ondas eletromagnéticas, responsáveis por agitar as moléculas de água dos alimentos e gerar calor rapidamente.

Essa tecnologia explica a rapidez no aquecimento, mas também o resultado muitas vezes desigual, com partes quentes e frias no mesmo prato, além da alteração de textura em alguns alimentos.

Na comparação direta, o micro-ondas ainda leva vantagem no tempo de preparo, sendo ideal para quem busca rapidez extrema.

Por outro lado, o forno de convecção se destaca pela qualidade da cocção, oferecendo alimentos mais próximos do preparo tradicional, com melhor sabor e acabamento.

Com isso, cresce a percepção de que o forno combinado pode desempenhar as funções do micro-ondas e ir além. Apesar de exigir mais tempo em algumas preparações, o ganho em versatilidade e qualidade tem levado muitos consumidores a repensarem o espaço do micro-ondas na cozinha moderna.

