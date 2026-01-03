Prefeitura diz que acúmulo de chorume no aterro de Goiânia está sob controle e anuncia transição no tratamento

Gestão municipal afirma que monitora as lagoas 24 horas por dia e negocia cronograma com a Saneago para substituir o modelo atual por tecnologia terceirizada

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia declarou que mantém vigilância permanente sobre as lagoas de chorume do aterro sanitário e assegura que não há risco iminente de transbordamento.

A posição oficial foi divulgada após a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) avaliar que o tratamento do efluente não vem sendo realizado de forma adequada.

Segundo o a Administração Municipal, está em fase de articulação com a Saneago a definição de um cronograma de transição para que uma empresa terceirizada passe a responder pelo tratamento do chorume.

O contrato com a nova prestadora já foi formalizado, após um processo que envolveu meses de estudos técnicos e etapas licitatórias.

A Prefeitura de Goiânia informou que a tecnologia adotada será baseada em biorremediação acelerada, método que utiliza microrganismos para reduzir a carga poluente do líquido.

A expectativa é que os primeiros efeitos sejam percebidos em cerca de dois meses, com o sistema atingindo o nível ideal de eficiência ao longo de aproximadamente oito meses.

A gestão Sandro Mabel (UB) afirmou ainda que a iniciativa busca resolver um problema ambiental antigo, acumulado ao longo de quase duas décadas, e solicitou à Semad prazo para a consolidação da solução definitiva.

O posicionamento ocorre em meio à suspensão do envio de chorume para a Estação de Tratamento de Esgoto da Saneago, no Setor Goiânia 2, medida adotada por falta de licença ambiental.

Com isso, o líquido passou a se acumular no aterro, levando técnicos do município a alertarem para possíveis danos ambientais e à saúde pública caso o tratamento seja interrompido.

A Prefeitura de Goiânia defende que a utilização temporária da estação de tratamento é necessária para evitar o agravamento da situação até que o novo modelo esteja plenamente em operação.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), informa que monitora as lagoas de chorume do aterro sanitário 24 horas por dia e que a situação está sob controle, sem risco de transbordamento. Paralelamente, mantém as conversas com a Saneago, visando ao estabelecimento de um cronograma de transição para a empresa terceirizada que irá assumir o tratamento. Essa empresa conta com uma moderna tecnologia de tratamento de chorume, baseada em Biorremediação Acelerada por Bioaumentação de Microrganismos Autóctones, método já aplicado com sucesso em aterros de grande porte no Brasil. O novo processo apresenta dinâmica exponencial de eficiência, com resultados mensuráveis já nos primeiros 60 dias e evolução contínua até atingir, em até 250 dias, os níveis exigidos de tratamento integral. Essa transição terá início na próxima terça-feira (6/1), uma vez que se concluiu todo o processo de avaliação técnica, iniciado há 8 meses, licitatório e contratual, com a assinatura do contrato. Tal processo permitirá à Prefeitura de Goiânia avançar de forma definitiva na correção de um passivo ambiental histórico, com responsabilidade técnica, segurança ambiental e compromisso com a saúde pública e o equilíbrio dos recursos naturais. Durante o período de transição, o tratamento do chorume na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago é fundamental, já que se trata de um procedimento técnico realizado há cerca de 20 anos. Nesse contexto, a Prefeitura solicita compreensão institucional e razoabilidade dos órgãos estaduais de controle ambiental, em especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), para que seja concedido o prazo necessário à plena implementação da solução definitiva em curso, solução esta que nunca foi tomada nos últimos vinte anos, quando o assunto chorume foi sempre tratado com descaso. A atual gestão e a população de Goiânia não podem ser penalizadas por um problema que se arrasta há quase duas décadas sem qualquer iniciativa efetiva neste período, e que, agora, terá uma solução definitiva.

