Goiás fecha safra 2024/25 com recorde histórico na produção de grãos e avanço da pecuária

Estado alcança 37,3 milhões de toneladas, lidera produtividade nacional em culturas estratégicas e amplia exportações

Isabella Valverde - 04 de janeiro de 2026

Aumento da produção e produtividade da safra de grãos 2024/25 resultou em recorde absoluto da colheita de soja. (Foto: Divulgação/Lucas Eugênio/Secom)

Goiás encerrou a safra 2024/25 com números históricos na produção de grãos e resultados consistentes nas cadeias pecuárias, consolidando sua posição entre os principais polos do agronegócio brasileiro. Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apontam recordes de produção, ganhos de produtividade e crescimento das exportações.

A produção total de grãos no estado chegou a 37,3 milhões de toneladas, o maior volume já registrado na série histórica, com crescimento de 23,3% em relação à safra anterior. O desempenho é atribuído à combinação de investimentos, adoção de tecnologia no campo e melhorias no manejo das lavouras.

Segundo a Seapa, o resultado reflete um processo contínuo de fortalecimento das cadeias produtivas e aumento da competitividade do agro goiano. Para o secretário Pedro Leonardo Rezende, os números demonstram a capacidade do setor em crescer de forma sustentável e atender aos mercados interno e externo.

No campo, a soja liderou os resultados. A colheita alcançou 20,7 milhões de toneladas, crescimento de 23% em relação ao ciclo anterior, com Goiás assumindo a liderança nacional em produtividade. A média estadual chegou a 4,2 toneladas por hectare, avanço de 20%. Para a safra 2025/26, a previsão é de área plantada de 5,1 milhões de hectares.

O milho também teve desempenho expressivo, com produção de 14,2 milhões de toneladas, alta de 25,9%, e produtividade média de 7,2 toneladas por hectare. Para o próximo ciclo, a estimativa é de produtividade média de 6,9 toneladas por hectare, em uma área de 2 milhões de hectares.

No sorgo, Goiás manteve a liderança nacional, com produção de 1,5 milhão de toneladas, crescimento de 18,6%, impulsionado pelo aumento de produtividade e pela expansão da área plantada. A projeção para 2025/26 indica produção de 1,6 milhão de toneladas, mantendo o estado como o maior produtor e exportador do país.

O feijão registrou o melhor resultado desde a safra 2020/21, com produção de 289,9 mil toneladas e crescimento de 5,6%. Já o girassol manteve Goiás na liderança nacional, com produção de 74,2 mil toneladas, em uma área de 47 mil hectares, patamar que deve ser preservado na próxima safra.

Na pecuária, os indicadores também foram positivos. Em 2025, o Valor Bruto da Produção da pecuária bovina alcançou R$ 20,8 bilhões, o maior da série histórica, colocando Goiás como o terceiro maior estado do país no ranking nacional. O crescimento foi de 20,4% em relação a 2024 e de 61% na última década.

A avicultura seguiu em expansão e está presente em todos os municípios goianos. Rio Verde se destacou com 11,3 milhões de cabeças, ocupando a sétima posição nacional, enquanto Itaberaí aparece em décimo lugar, com 9,2 milhões de cabeças.

O bom desempenho do campo também se refletiu no comércio internacional. Entre janeiro e novembro de 2025, as exportações da agropecuária goiana somaram R$ 10,4 bilhões, crescimento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume exportado chegou a 21,2 milhões de toneladas, aumento de 14,3%.

Os produtos do agro goiano chegaram a 166 países, com destaque para China, Estados Unidos, Irã e México. Os complexos da soja, da carne bovina, dos cereais e do setor sucroalcooleiro concentraram a maior parte das exportações, reforçando a força do estado no cenário nacional e internacional do agronegócio.

