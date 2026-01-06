Detran libera prova da CNH em veículos automáticos a partir de 2026

Mudança segue resolução do Conselho Nacional de Trânsito e acompanha avanço dos carros automáticos no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A partir de 2026, candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão realizar a prova prática de direção em veículos com câmbio automático. A mudança foi autorizada com base em nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que impede os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de exigirem exclusivamente carros manuais nos exames.

A medida consta na Resolução nº 1.020/2025 do Contran e tem como principal objetivo adequar o processo de habilitação à realidade do mercado automotivo brasileiro, que registra crescimento constante da frota de veículos automáticos .

Com a nova regra, autoescolas e candidatos poderão optar pelo uso de carros automáticos durante as aulas práticas e no exame final. O texto da resolução não cria uma CNH exclusiva para esse tipo de veículo, mas libera oficialmente a utilização desse modelo na prova, algo que antes dependia de regras locais ou interpretações dos Detrans .

A flexibilização também busca reduzir dificuldades enfrentadas por candidatos que aprendem a dirigir em veículos automáticos, cada vez mais comuns nas cidades, especialmente entre modelos mais novos e elétricos. Segundo especialistas do setor, a exigência do câmbio manual já não reflete a realidade de boa parte dos motoristas iniciantes.

Apesar da liberação, os Detrans continuam responsáveis por regulamentar detalhes operacionais, como critérios de fiscalização, adaptação das autoescolas e padronização dos veículos usados nas provas.

A resolução ainda prevê outras mudanças no processo de habilitação, como maior flexibilidade no modelo de ensino prático e possibilidade de uso de veículos próprios, desde que atendam às exigências de segurança e vistoria previstas na legislação de trânsito .

