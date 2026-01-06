Usar o celular no modo avião para carregar mais rápido: por que funciona e se estraga a bateria

Prática comum realmente reduz o tempo de carregamento e não causa danos ao aparelho, segundo especialistas

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

Um hábito simples adotado por muitos usuários levanta debate sobre eficiência, praticidade e cuidados com o celular no dia a dia (Foto: Reprodução/ Pexels)

Colocar o celular no modo avião enquanto ele carrega é um hábito cada vez mais comum entre usuários que precisam ganhar tempo.

A boa notícia é que a prática realmente funciona e, ao contrário do que muitos pensam, não prejudica a bateria quando usada corretamente.

O motivo é simples. Ao ativar o modo avião, o aparelho desliga automaticamente conexões como rede móvel, Wi-Fi, Bluetooth e GPS.

Esses sistemas consomem energia continuamente, mesmo quando o celular não está sendo usado. Com eles desligados, a energia recebida do carregador é direcionada quase totalmente para a bateria, o que acelera o processo de carregamento.

Outro fator importante é a temperatura. Com menos atividades em segundo plano, o celular aquece menos durante a carga.

O calor excessivo faz o sistema reduzir a velocidade de carregamento como medida de proteção, o que não ocorre com tanta intensidade quando o modo avião está ativado.

Especialistas afirmam que usar o modo avião não estraga a bateria. Pelo contrário, em alguns casos, pode até contribuir para a preservação do componente, já que reduz o esforço térmico e elétrico durante o carregamento.

O que realmente compromete a vida útil da bateria são hábitos como usar o celular enquanto ele carrega, manter o aparelho exposto ao calor, utilizar carregadores de baixa qualidade ou deixar o dispositivo constantemente conectado à tomada após atingir 100%.

O modo avião é indicado principalmente em situações pontuais, quando há pressa ou quando o celular está com carga muito baixa.

No dia a dia, o mais importante é adotar boas práticas, como carregar o aparelho em locais ventilados, evitar capas grossas durante a carga e não deixar o celular na tomada por longos períodos sem necessidade.

Em resumo, ativar o modo avião para carregar o celular mais rápido é uma prática segura, funcional e eficiente, desde que seja usada com bom senso e acompanhada de cuidados básicos com a bateria.

