6 aparelhos domésticos que não devem ser retirados da tomada com frequência, pois correm o risco de estragar

Nem sempre desligar tudo é sinônimo de segurança ou economia doméstica

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Universidade de Exploração Geológica do Estado da Rússia/ Reprodução)

Desligar aparelhos da tomada parece, à primeira vista, uma prática segura e econômica, mas o que muita gente não sabe é que não é bem assim.

Autoridades em manutenção de aparelhos alertam que essa rotina pode causar o efeito contrário em alguns equipamentos.

Certos aparelhos foram projetados para operar de forma contínua e sofrem desgaste quando a energia é cortada repetidamente, afetando componentes internos sensíveis.

1. Televisores modernos (Smart TVs)

Smart TVs utilizam placas eletrônicas que permanecem em modo de espera. Cortes constantes de energia podem gerar picos elétricos na religação, danificando fontes internas e reduzindo a vida útil do aparelho.

2. Computadores e notebooks

Esses equipamentos possuem sistemas de gerenciamento de energia e baterias internas. Retirá-los da tomada com frequência pode causar falhas na fonte, corrupção de dados e desgaste acelerado da bateria.

3. Roteadores e modems

Projetados para funcionamento contínuo, sofrem com reinicializações frequentes. Desligamentos repetidos podem causar instabilidade, perda de configurações e falhas prematuras nos componentes eletrônicos.

4. Geladeiras e freezers

Compressores não lidam bem com ciclos constantes de desligamento e religamento. Isso pode forçar o motor, aumentar o consumo energético e diminuir significativamente a vida útil do equipamento.

5. Micro-ondas com painel digital

O relógio eletrônico, os sensores e a placa de controle sofrem microchoques elétricos ao serem religados repetidamente, o que pode causar falhas no display e nos comandos ao longo do tempo.

6. Máquinas de lavar modernas

Modelos eletrônicos possuem módulos de controle sensíveis. Cortes frequentes de energia podem desregular sensores, causar erros no sistema e levar a reparos caros.

