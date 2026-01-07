Cientistas estudam proteína capaz de frear o envelhecimento

Pesquisa identificou substância ligada ao envelhecimento do cérebro e abriu novas possibilidades para entender a perda de memória ao longo da vida

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

Pesquisa identifica proteína ligada ao envelhecimento do cérebro e abre novos caminhos para estudos sobre memória (Foto: Reprodução/ Freepik)

Cientistas da Universidade da Califórnia estão estudando uma proteína que pode ajudar a explicar por que o cérebro envelhece e perde eficiência com o passar dos anos.

A substância, chamada FTL1, foi identificada como um dos fatores associados ao envelhecimento do hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado.

O estudo, publicado na revista científica Nature Aging, analisou o comportamento da proteína em modelos animais e observou que níveis elevados da FTL1 estavam ligados à redução de conexões entre os neurônios e ao declínio das funções cognitivas.

Durante os testes, camundongos jovens que receberam doses adicionais da proteína passaram a apresentar sinais precoces de envelhecimento cerebral. J

á em animais mais velhos, a redução da FTL1 resultou em melhora das conexões neuronais e do desempenho cognitivo.

Os pesquisadores também observaram que estimular o metabolismo celular ajudou a minimizar os efeitos negativos da proteína, indicando um possível caminho para futuras abordagens terapêuticas.

Apesar dos resultados animadores, os cientistas reforçam que a pesquisa ainda está em fase experimental e não envolve testes em humanos. Qualquer aplicação clínica depende de novos estudos para confirmar segurança e eficácia.

Especialistas avaliam que a descoberta não representa um tratamento imediato, mas amplia o entendimento sobre os mecanismos do envelhecimento cerebral e pode contribuir, no futuro, para estratégias de preservação da memória e da saúde cognitiva.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!