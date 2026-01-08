CNH mais barata: autoescolas já oferecem pacotes a partir de R$ 240 após novas regras do Governo

Flexibilização nas regras reduziu custos e levou empresas do setor a criarem planos mais acessíveis e personalizados para novos condutores

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Novas regras da CNH reduziram exigências e fizeram autoescolas baixar preços, com pacotes básicos a partir de R$ 240 (Foto: Reprodução/ Paulo H. Carvalho/ Agência Brasil)

As mudanças promovidas pelo governo federal no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já começam a se refletir no bolso de quem pretende tirar o documento.

Com o fim da obrigatoriedade de aulas presenciais em autoescolas, o mercado passou por uma readequação, com redução de preços e novos formatos de serviço.

Um levantamento feito pela revista Exame, a partir de anúncios publicados no Instagram por oito autoescolas, mostra que alguns pacotes básicos estão sendo oferecidos por valores a partir de R$ 240, bem abaixo do que era cobrado até pouco tempo atrás.

A mudança ocorre após a publicação de resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que retirou a exigência de frequentar cursos presenciais em autoescolas e reduziu a carga mínima de aulas práticas.

O conteúdo teórico passou a ser disponibilizado gratuitamente em plataforma digital do governo, enquanto as provas teórica e prática seguem obrigatórias.

Com o novo modelo, o candidato pode escolher como se preparar, seja com autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou até utilizando o próprio veículo no exame prático, conforme as regras de cada estado.

Antes das alterações, o custo para tirar a CNH podia ultrapassar R$ 3 mil, dependendo da região e da categoria. Agora, com menos exigências e maior liberdade de escolha, o processo tende a se tornar mais acessível para uma parcela maior da população.

Diante da queda no número de alunos, muitas autoescolas passaram a oferecer diferenciais como acompanhamento junto ao Detran, auxílio no agendamento de exames e aluguel de veículos para a prova prática, além de planos com valores variados conforme a necessidade do candidato.

Apesar de questionamentos judiciais por parte de entidades do setor, as novas regras seguem em vigor. O tema ainda deve gerar debates, mas já provoca uma mudança significativa na forma como a CNH é obtida no país.

